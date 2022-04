Zu Unrecht unterschätzt: Nebenerwerbsbauern

Ein großer Teil der Nebenerwerbslandwirte in Bayern baut einfach Getreide an, betreibt salopp gesagt nach Feierabend und am Wochenende 08/15-Ackerbau. Doch viele der oft unterschätzten Nebenerwerbsbauern erweisen der Gesellschaft und der Umwelt große Dienste. Sie kümmern sich öfter als Haupterwerbslandwirte um gefährdete Nutztierrassen oder seltene Kulturpflanzen. Sie sind häufig die letzten, die im Dorf noch Kartoffeln anbauen und damit einen Beitrag zur lokalen Lebensmittelversorgung leisten. Sie bewirtschaften Flächen, die sich für die großen Betriebe nicht rechnen und erhalten damit die Kulturlandschaft oder Naturschutzflächen.

Der Trend geht zum Nebenerwerb

Der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in der Landwirtschaft nimmt zu. Inzwischen sind zwei von drei landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern Nebenerwerbsbetriebe. Insgesamt nimmt auch ihre Zahl ab, aber eben nicht so stark wie die der Haupterwerbsbetriebe.

In den amtlichen Statistiken gilt ein Betrieb als Haupterwerbsbetrieb, wenn mehr als die Hälfte des Gesamteinkommens aus der Landwirtschaft stammt und mindestens eine Drei-Viertel- Arbeitskraft vorhanden ist. Die anderen sind die "Nebenerwerbler". Nebenerwerbslandwirt klingt für viele Außenstehende nach: die Auswahl haben zwischen mindestens zwei Berufen, das Beste aus verschiedenen Arbeitswelten kombinieren können, nicht rechnen müssen und nach Hobby. Doch ist es wirklich so?

Energieberater mit steilen Wiesen

Sebastian Uhlemair aus Rettenberg im Oberallgäu ist gelernter Schreiner und studierter Haustechnik-Ingenieur. Er arbeitet als selbständiger Energieberater für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe sowie als Nebenerwerbslandwirt. Der Hof befindet sich in Einzellage auf halber Höhe in einem hügeligen Gelände mit einem Bach-Tobel. Zum Betrieb gehören 28 Hektar Wiesen und zusätzliche Waldflächen. Die Hälfte der Wiesen ist so steil, dass man sie nicht befahren kann – da hat ein Landwirt nicht viele Möglichkeiten.

Hornochsen als Einkommens-Standbein

Sebastian Uhlemair mästet seit einigen Jahren Hornochsen. Das heißt, er kauft die – überspitzt gesagt – "übrigen" Stierkälber von Bio-Milchviehhaltern in der Region, um sie dann bis zur Schlachtreife zu füttern. Im Sommer auf der Weide im Winter im Stall. Diese Art der Rindermast ist unübertroffen nachhaltig. Denn die männlichen Kälber aus der Milchviehhaltung würden sonst nach Spanien oder Italien zur Intensivmast im Stall gekarrt werden. Inzwischen versucht die Ökomodellregion Oberallgäu den "Allgäuer Hornochsen" als Premiumprodukt zu etablieren. "Das mache ich hier im Kleinen schon länger, einfach aus Überzeugung", sagt Sebastian Uhlemair mit einem Lächeln. Der Nebenerwerbslandwirt als Vorreiter – das kann man immer wieder beobachten.

Schwarze Bohnen aus dem Allgäu für das Allgäu

Konrad Specht aus Kammlach im Unterallgäu ist vor zwei Jahren in den Anbau von schwarzen Bohnen eingestiegen. Für die Tempeh-Fabrikation. Tempeh sind speziell fermentierte Hülsenfrüchte – die Zubereitungsweise stammt ursprünglich aus Indonesien und ist inzwischen auch im Allgäu etabliert. 30 Kilometer von Kammlach entfernt, in Günzach, produziert eine Firma Bio-Tempeh im großen Stil. Auch Tempeh aus schwarzen Bohnen. Sie werden bisher aus Asien bezogen. Die könnte man doch auch in Kammlach anbauen, hatte sich Konrad Specht gedacht. Und es versucht. Doch für Tempeh braucht man ganze Bohnen und genau das ist das Problem.

Herausforderung für den Nebenerwerbslandwirt: Die Bohnen platzen auf

Auf die Fragen "Woher bekomme ich Saatgut?", "Welche Sorten eignet sich für unser Klima?", "Wie baue ich die Bohnen an?" hat Konrad Specht im Laufe der letzten zwei Jahre Antworten gefunden. Der ehemalige Chef eines Metallbauunternehmens, der nach einem schweren Herzinfarkt die Landwirtschaft seiner Eltern reaktiviert hat, lebt von den Einkünften aus Vermietungen.

Specht baut seltene Getreidesorten an wie Rotkornweizen und Nackthafer. Und sät heuer im Mai auf einem Hektar schwarze Bohnen aus – auch wenn er immer noch nicht weiß, woran es liegt, dass seine schwarzen Bohnen im Kochtest versagen. Sie platzen auf. So eignen sie sich nicht als Tempeh-Rohstoff. Jetzt müsse er halt Schritt für Schritt versuchen herauszufinden, wo der Fehler liegt, so Konrad Specht. Damit es schon bald Tempeh mit ganzen schwarzen Bohnen aus Kammlach gibt.

Studie: Geld ist nicht das Hauptmotiv

Freude an der Landwirtschaft, der Erhalt des Betriebes und die Freiheit eigenverantwortlich zu arbeiten sind die Hauptmotive der Nebenerwerbslandwirte. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Universität Hohenheim unter baden-württembergischen Nebenerwerbslandwirten. Die wirtschaftliche Sicherheit und der Zuverdienst sind als Motive eher zweitrangig. Die befragten Nebenerwerbslandwirte waren umso zufriedener mit ihrer Einkommenskombination, je besser der Hauptberuf mit der Landwirtschaft vereinbar war.

Flächenprämien bringen den Nebenerwerbsbetrieben kaum was

Vernachlässigt die Politik die Nebenerwerbsbetriebe? Tatsächlich profitieren vor allem die ganz großen Betriebe von den gängigen Flächenprämien. Gleichzeitig ist der bürokratische Aufwand für kleinere Betriebe in manchen Punkten überproportional hoch. Ein kleines Beispiel: Egal ob man an einem Tag einen Hornochsen oder 20 Bullen verkauft – die Meldung an die Tierdatenbank kostet für 20 Tieren nur ein bisschen mehr Zeit als für ein einzelnes.

Die Politik sollte grundsätzlich in den Vorschriften die kleinen Betriebe besser berücksichtigen, fordert zum Beispiel Alfred Enderle, der schwäbische Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes. Insbesondere wenn man davon ausgehen könne, dass sie in ihrer Größenordnung oder mit der vorhandenen Tierdichte weder die Umwelt noch andere Güter schädigen.