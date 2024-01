Zu teuer - Weltwirtschaftsforum ohne Mittelstand

Treffen internationaler Spitzenpolitiker und Top-Manager

Zum Auftakt hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betont, dass das diesjährige Treffen wichtiger denn je sei. Jetzt sei nicht die Zeit für zusätzliche Polarisierungen, sondern die internationale Zusammenarbeit müsse gestärkt werden. Zuvor hatte sich Chinas Ministerpräsident Li für Multilateralismus ausgesprochen und mehr Solidarität gefordert, um Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen zu können. Am Nachmittag ist auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant - er ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf sein Land persönlich in Davos dabei.

Zum Artikel Weltwirtschaftsforum: Wie die Mächtigen in Davos verhandeln

Nicht nur Spitzenpolitiker - auch Top-Manager sind nach Davos gekommen, um sich auszutauschen. Google, Nestlé, Siemens und unzählige andere: Die Liste der Groß-Konzerne, die jedes Jahr zum Weltwirtschaftsforum kommen, ist schier endlos. Doch wer als Unternehmen nach Davos will, muss viel Geld bezahlen. Vertreter des Mittelstands - für Deutschland und auch für Bayern wichtiger Wirtschaftsfaktor - sind hier nicht vertreten.

Mitgliedschaft kostet Unternehmen mindestens 190.000 Euro

Wer kommen will, muss als Unternehmen Mitglied beim Weltwirtschaftsforum sein. Die Premium-Mitgliedschaft, bei der mehrere Vorstände teilnehmen dürfen, kostet 850.000 Schweizer Franken (umgerechnet etwa rund 900.000 Euro). Über 120 dieser sogenannten strategischen Partner zählt das Wirtschaftsforum. Dazu kommen noch Hunderte weitere, kleinere Mitgliedschaften, die bei 180.000 Franken Jahresgebühr (umgerechnet etwa rund 190.000 Euro) beginnen.

Der Direktor des Weltwirtschaftsforums (WEF), Alois Zwinggi findet das nur logisch. "In meinen Gesprächen mit Vertretern des Mittelstandes kommt immer wieder auf: 'Es macht gar keinen Sinn für uns, beim WEF dabei zu sein, weil wir lokal tätig sind, oder wir sind regional tätig. Und die Plattform, die wir bieten - global - ist eigentlich gar nicht von Nutzen für diese kleinen Organisationen", sagt Zwinggi.

Teilnahme für mittelständische Unternehmen zu teuer

Doch viele dieser globalen Themen treffen auch den Mittelstand. Gerade in Deutschland leben viele Unternehmen vom Export. Wenn sich da der ganz große Rahmen ändert, durch Handelsabkommen oder blockierte Lieferketten, dann hat das auch Folgen für die Kleinen. Auch das Thema 4-Tage-Woche, das auf dem diesjährigen Programm des Weltwirtschaftsforums in Davos steht, betrifft den Mittelstand ganz konkret.

Aus Sicht des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft sind die Kosten jedoch das Hauptargument gegen eine Teilnahme. Dessen Chef Christoph Ahlhaus ist selbst auch nicht nach Davos gefahren. "Mittelstand ist kein Konzern, da muss jeder Euro noch mal genauer umgedreht werden, bevor er ausgegeben wird", sagt er. Mittelständische Unternehmer würden natürlich zweimal überlegen, ob eine Teilnahme beim Weltwirtschaftsforum "jetzt das Wichtigste ist oder ob sie lieber in herausfordernden Zeiten den Euro lieber woanders investieren", so Ahlhaus.

Vom Weltwirtschaftsforums (WEF) heißt es dagegen, eine solche Investition könne sich für manche kleinere Unternehmen trotzdem lohnen. Für die Organisatoren selbst lohnt sich das Weltwirtschaftsforum in jedem Fall. Über die Jahre ist es immer weiter gewachsen. Zuletzt lag sein Jahresumsatz bei über 400 Millionen Franken.

Kritik am Weltwirtschaftsforum: Wer Geld hat, darf kommen

Kritiker werfen dem Weltwirtschaftsforum vor, dass jeder kommen dürfe, solange er nur zahle, egal ob Ölkonzern oder in der Hand autoritärer Staaten. Klaus Schwab, Gründer des Forums, hat sich in einem seiner seltenen Interviews einmal zu diesem Vorwurf geäußert: "Ich will jetzt das Wort 'erziehen' vermeiden. Aber wir wollen die Leute konfrontieren mit ihrer Verantwortung, und wir wollen sie dazu bringen, mitzuwirken an einer besseren Welt."

Dialog mit allen: Das ist der Grundsatz von Schwab. Nur einmal hat er seinen Grundsatz gebrochen: 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem ist das Weltwirtschaftsforum für russische Politiker und Firmen tabu. Gazprom und andere Firmen wurden verbannt.