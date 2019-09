Zu China-freundlich? FDP-Chef Lindner kritisiert Siemens-Boss

Will Christian Lindner FDP-Profil schärfen?

Die scharfen Äußerungen des FDP-Chefs könnten auch eine Reaktion auf die Kritik aus den eigenen Reihen sein, die FDP-Spitze zeige nicht genug "klare Kante".

In den Vorbereitungen für den Wahlkampf in Thüringen im Oktober hat der FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich in Thüringen erst kürzlich schwere Vorwürfe gegen Parteichef Christian Lindner geäußert. In einem Brandbrief an Lindner beklagt der FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Thüringen: In den aktuellen Debatten trete die FDP "häufig zu blass und indifferent" auf. Mit der Kritik am Siemens-Chef und einer klaren Pro-Hongkong-Haltung will Christian Lindner klar Farbe bekennen.