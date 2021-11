Zooplus: Finanzinvestoren verdrängen Aktionäre nach Übernahme

Jüngst haben die Finanzinvestoren EQT und Hellmann & Friedmann die Mehrheit am Online-Haustierbedarfshändler Zooplus erworben. Sie wollen den Tierbedarfshändler von der Börse nehmen und bieten den verbleibenden Aktionären 480 Euro für eine Aktie, das ist sechs Mal so viel wie, wie die Papiere vor der Übernahmeschlacht durch Finanzinvestoren wert waren.

Übernahmeschlacht: Konkurrenten werden Partner

Erst machten sich die beiden Investoren EQT und Hellman & Friedmann gegenseitig Konkurrenz, weil jeder den Online-Händler für Tierbedarf allein haben wollte. Als das nicht ging, schlossen sie sich zusammen und wollen ihre Beute jetzt zu zweit teilen, aber nicht mehr mit anderen Aktionären.

"zooplus" verschwindet von der Börse

Die Anteile von allen, die ihre Aktien jetzt abgeben, werden eingezogen und von der Börse genommen. So gewinnen die Käufer die totale Kontrolle über das Unternehmen und können damit machen, was sie wollen. Häufig geht es darum, möglichst schnell zu einem noch höheren Preis an den nächsten Finanzinvestor weiter zu verkaufen.

Haustier-Markt wächst während Corona

Im Fall von Zooplus soll zunächst allerdings investiert werden, um das Unternehmen noch besser aufzustellen im Markt für Haustiere, der in der Corona-Pandemie zu den wenigen Wachstumsbranchen zählt.