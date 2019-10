Zoff um Sonntagssemmeln vor dem Bundesgerichtshof

"Aus unserer Sicht sind aber nackte Brötchen oder ein Laib Brot keine zubereiteten Speisen - das wären sie erst, wenn sie zum Beispiel mit Butter bestrichen und mit Wurst oder Käse belegt wären", Andreas Ottofülling, Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs.

Das Oberlandesgericht München hat der Bäckerei Recht gegeben

Das OLG München sah dies anders. Es handele sich bei den Broten und Semmeln um "verzehrfertige Nahrungsmittel, deren Rohstoffe durch den Backvorgang zum Genuss" verändert worden seien, erklärte das Gericht. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass die Gäste eines Cafés mit angeschlossener Bäckerei dort auch unbelegte Brötchen oder Brot bestellen könnten. Abschließend muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Wettbewerbshüter Ottofülling betont, man wolle vor allem kleinere Betriebe schützen, die sich längere Öffnungszeiten nicht leisten könnten.

Sonntagsverkauf ist für die Bäckereien wichtig

Insgesamt ist der Sonntagsverkauf für die Branche aber enorm wichtig, wie der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider, deutlich macht.

"Für viele Bäckereien ist der Sonntag der umsatzstärkste Tag der Woche, natürlich auch durch den Cafébetrieb." Daniel Schneider, Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks.

Tankstellen und Kioske machen Bäckern das Leben schwer

Zudem erinnert er im Streit um die Öffnungszeiten an die Konkurrenz für klassische Bäcker: "In Zeiten, in denen Tankstellen, Kioske oder auch Supermärkte in Bahnhöfen mittlerweile industriell vorgebackene Tiefkühlteiglinge aufbacken und verkaufen, halten wir faire Wettbewerbsbedingungen für sinnvoll." Letztlich müsse jeder Unternehmer für sich entscheiden, ob ein Sonntagsverkauf sinnvoll sei. Was dabei überhaupt erlaubt ist, muss nun der BGH entscheiden.