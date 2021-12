Zivilklage: Insolvenzverwalter klagt gegen Wirecard

Der Untergang des einstigen Dax-Aufsteigers Wirecard hat nicht nur ein juristisches Nachspiel, sondern mehrere. Heute wird vor dem Landgericht München I eine Zivilklage verhandelt. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé will die mutmaßlich gefälschten Bilanzen aus den Jahren 2017 und 2018 für nichtig erklären lassen. Das könnte erhebliche Folgen haben.

Wirecard-Insolvenzverwalter würde gerne Dividenden zurückfordern

Wirecard hatte in den beiden Jahresbilanzen Gewinne über insgesamt 600 Millionen Euro ausgewiesen und einen zweistelligen Millionenbetrag an Dividenden ausgezahlt. Das war auf den beiden Hauptversammlungen beschlossen worden. Gelingt es dem Insolvenzverwalter, diese Beschlüsse nun anzufechten, dann könnte das die Grundlage dafür sein, um die Dividenden zurückzufordern - übrigens auch die Steuern, die Wirecard in diesem Zeitraum bezahlt hatte.

Auch Ex-Chef Braun ist Teil des Verfahrens

Allerdings ist diese Frage juristisch nicht eindeutig zu beantworten. Beklagte in diesem Zivilprozess ist die Wirecard AG. Außerdem verweist das Landgericht München I auf einen sogenannten "Streithelfer" auf Seite der Beklagten. Auf Anfrage hat das Gericht mitgeteilt, dass es sich um Markus Braun handelt.

Er war nicht nur Konzernchef, sondern auch Großaktionär. Für ihn geht es also um viel Geld, sollte sich der Insolvenzverwalter durchsetzen. Braun sitzt seit fast eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft und wartet auf seine Anklage, die in einen Strafprozess münden könnte. Seine Anwälte sind der Auffassung, dass die Vorwürfe – Scheingeschäfte und Luftbuchungen – bislang nicht nachgewiesen sind.