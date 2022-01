Zinsen: Zehnjährige Bundesanleihen wieder mit positiver Rendite

An den Kapitalmärkten bedeutet mehr Inflation, dass die Zinsen steigen und Kredite teurer werden. So kommt es, dass die wichtigen Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit vom Minus in Plus gedreht haben. Der Bund wird bald für einige seiner Staatsschulden wieder Zinsen zahlen müssen.

Noch keine Zinsen für Sparer

Bevor sich deutsche Sparer aber über Einlagezinsen freuen können, wird es Experten zufolge noch einige Monate dauern. Dafür müsste nach der US-Notenbank Fed auch die Europäische Zentralbank ihren Leitzins erhöhen, was erst im nächsten Jahr der Fall sein soll.

In der Zwischenzeit reagieren Anleger bereits an den Anleihemärkten vor allem auf die höheren US-Zinsen, die im Bereich der zehnjährigen Staatsanleihen bald bei zwei Prozent liegen dürften. Für vergleichbare Bundesanleihen rechnen Händler dagegen vorerst nur mit 0,2 Prozent Rendite. Das liegt auch an den anhaltenden Anleihekäufen der EZB, die nur reduziert sind, aber nicht aufhören.

Umschichtungen an den Rentenmärkten

An den Rentenmärkten kommt es deshalb zu Umschichtungen raus aus deutschen Staatspapieren und rein in die US-Bonds. Das geht so lange, bis auch die Euro-Zinsen am Kapitalmarkt stärker steigen. Verkauft werden nicht nur Staatsanleihen, sondern auch hypothekenbesicherte Anleihen wie Pfandbriefe. Die werden von deutschen Banken zur Refinanzierung von Immobilienkrediten genutzt. Gerade Baugeld dürfte deshalb mit der Zinswende teurer werden.