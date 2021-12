Zinsen: EZB zögert – US-Fed und Bank of England preschen vor

Ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist nicht in Sicht. Der Leitzins für den Währungsraum der 19 Staaten bleibt nach Angaben der Europäischen Zentralbank vorerst auf dem Rekordtief von null Prozent.

Der Leitzins für das britische Pfund steigt hingegen um 0,15 auf 0,25 Prozent. Das war nicht erwartet worden wegen der Corona-Variante Omikron, die sich in Großbritannien rasch verbreitet und die Wirtschaft belastet.

EZB: Notfallprogramm läuft aus

Die Europäische Zentralbank wird wie bereits angekündigt das Notfallprogramm PEPP für Anleihekäufe in der Corona-Krise wie geplant im März auslaufen lassen. Die EZB hat während der Pandemie damit zusätzliche Anleihen im Wert von 1,85 Billionen Euro kaufen können. Weitere Käufe bleiben aber möglich.

Die US-Notenbank Fed beschloss dagegen gestern ihre Anleihekäufe vorzeitig zu beenden um damit den Weg frei zu machen für Zinserhöhungen im kommenden Jahr.

Inflation im Euroraum könnte zurückgehen

Eine solche Zinswende peilt die EZB frühestens für das Folgejahr 2023 an. Anders als die Notenbanken in den USA und in Großbritannien sieht die EZB für den Euroraum noch die Chance, dass sich die derzeit sehr hohe Inflation im nächsten Jahr weitgehend beruhigen könnte.

Im schlimmsten Fall einer Rezession durch die neue Corona-Variante Omikron halten Mitglieder des Zentralbankrats es sogar für möglich, dass die Inflation im Euroraum unter die Zielmarke von zwei Prozent abrutschen könnte. Um sicher zu gehen will EZB-Präsidentin Christine Lagarde die weitere Entwicklung der Konjunktur erst noch abwarten, um dann aufgrund sicherer Daten eine Zinsentscheidung zu treffen.

Bayerns Finanzminister kritisiert EZB scharf

Der bayerische Finanzminister Albert Füracker kritisierte die weiterhin lockere Geldpolitik der EZB scharf. Die Europäische Zentralbank lasse mit ihrer Entscheidung die Menschen im Stich und der nach wie vor stetig steigenden Inflation weiter ihren Lauf. Anstatt der Geldentwertung endlich entgegenzutreten, schiebe die EZB die überfällige Kurswende weiter auf und verunsichere dadurch Millionen Bürgerinnen und Bürger.

"Niemand erwartet eine sofortige Leitzinserhöhung auf zum Beispiel zwei Prozent, aber es braucht jetzt dringend ein Signal, dass die EZB die Inflationsgefahr ernst nimmt und willens und in der Lage ist, ihr Preisstabilitätsmandat zu erfüllen. Der Beschluss, das Pandemie-Anleihekaufprogramm im Frühjahr auslaufen zu lassen, ist allenfalls ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber sicher noch keine Kurswende." Albert Füracker, Bayerischer Finanzminister

Vor exakt zehn Jahren begann die kontinuierliche Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank, seit über fünf Jahren liegt dieser nun bei 0,0 Prozent.