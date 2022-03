Zinsangst bei deutschen Unternehmen

Die Zinsen waren in den vergangenen Jahren niedrig. Viele Unternehmen, vor allem große Konzerne, konnten deshalb günstige Kredite aufnehmen. Im Dax hat sich die Summe der Nettoschulden dadurch in zehn Jahren in etwa verdoppelt. Gemacht wurden diese Schulden vor allem mit Unternehmensanleihen, deren Renditen nun schon vor dem ersten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen sind.

Renditen der Unternehmensanleihen sprunghaft gestiegen

Nach Angaben der Bundesbank gab es allein im Februar einen Sprung um einen halben Punkt auf 1,88 Prozent. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar zogen Energie- und Rohstoffpreise weiter an. Es wächst die Angst vor einer höheren Inflation, die Notenbanken zu Zinserhöhungen zwingt.

Vorher konnten sich große Unternehmen am Markt jahrelang für etwa ein Prozent verschulden und taten das massiv. Nach Berechnungen des Handelsblatts geht es allein bei den Dax-Unternehmen rein netto um 273 Milliarden Euro. Hinzukämen in einigen Fällen noch große Kreditpakete. Die Unternehmen würden jetzt fast doppelt so viel bezahlen, wenn sie neue Anleihen auf den Markt bringen oder ihre alten umschulden wollen.

Steigenden Schuldenlast hat negative Folgen

Die steigende Schuldenlast kann Investitionen und das Wachstum bremsen und begrenzt die Gewinne. Aktionäre müssen mit weniger Dividende rechnen. Betroffen sind auch die kostspieligen Aktienrückkäufe zur Kurssteigerung, die meist mit Anleihen finanziert wurden.