Zinswende in den USA: Was heißt das für Verbraucher bei uns?

Die erhöhten Leitzzinsen in den USA haben auch Auswirkungen auf Deutschland. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was bedeutet die Zinswende für Sparer?

Wenn die Europäische Zentralbank EZB nachzieht und auch ihre Zinspolitik ändert, dann könnte es schnell wieder etwas höhere Zinsen für Sparer geben. Momentan können Anleger etwas mehr als ein Prozent bekommen, wenn sie ihr Geld für zwei Jahre bei der Bank als Festgeld parken. Aber da, so sagen Experten, kann ziemlich schnell Bewegung reinkommen, denn man geht davon aus, dass die EZB im Sommer ihre Leitzinsen erhöhen wird – wenn auch nicht so kräftig wie die US-Notenbank.

Wird die Finanzierung einer Immobilie teurer?

Wer einen Kredit bei der Bank aufnimmt, für den wird es auf jeden Fall teurer – und es ist sogar schon teurer geworden, sozusagen der Zinserhöhung in den USA vorauseilend. Wer bauen will und sich einen ganz normalen Hauskredit auf zehn Jahre besorgt, zahlt jetzt mehr als doppelt so viel wie noch Anfang des Jahres.

In Zahlen gesprochen: Um die 2,6 Prozent Kreditzinsen verlangen die Banken inzwischen. Und das macht die Immobilienfinanzierung teurer. Dazu kommt: Immobilien sind derzeit auch alles andere als günstig und Handwerker auch nicht. Auf diese ohnehin schon hohen Kosten kommen die höheren Zinsen noch oben drauf.

Muss jetzt auch die Europäische Zentralbank handeln?

Eindeutig: Ja. Wenn die US-Notenbank – die wichtigste auf dem Globus – die Zinsen anhebt, dann ist das ein Signal. Ein Signal, das für die Eurozone auch einen bitteren Nebeneffekt hat: Die Großanleger an den internationalen Finanzmärkten sehen, dass es in den USA mehr Zinsen gibt. Das heißt, es wandert Geld aus der Eurozone und aus anderen Weltregionen in die USA, der Dollar steigt daher im Verhältnis zum Euro.

Für uns in Deutschland heißt das, dass wir für viele Produkte, seien es Schrauben, Autoteile oder Rohstoffe auf dem Weltmarkt mehr Euro hinlegen müssen. Denn viele Waren und Dienstleistungen werden in Dollar gehandelt. Das heißt, die Unternehmen haben höhere Kosten und die Rechnung reichen sie überwiegend an die Kunden weiter. Das heißt: Die Inflation könnte noch weiter steigen, wenn die EZB nicht nachzieht in Sachen Zinsen um diesen Effekt auszugleichen.

Welche Folgen hat das für die Staatsverschuldung?

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie in diesem Jahr 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen will. Dazu muss sich Deutschland in gewissem Umfang neues Geld bei internationalen Finanzinvestoren leihen und dafür auch mehr Zinsen zahlen.

Ende April hat sich der deutsche Staat für 15 Jahre Geld geliehen und muss dafür ungefähr ein Prozent Zins jährlich bezahlen. Wenn nun jedoch viele Unternehmen höhere Preise von ihren Kunden verlangen, müssen sie in der Tendenz auch mehr Steuern zahlen. Das könnte für die Staatskasse die Kosten für höhere Zinsen etwas abmildern.