vor 10 Minuten

ZF eröffnet Elektromobilitäts-Zentrum in Schweinfurt

Am Produktionsstandort in Schweinfurt eröffnet das Unternehmen ZF heute sein "E-Mobility-Centrum". In dem 30 Millionen Euro teuren Bau werden unter anderem Antriebe für Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt und getestet.