Zetsche verlässt Daimler vor großer Modernisierung

Er war es, der den gesamten Vorstand ins Silicon-Valley einlud. Seither trägt kaum jemand mehr Krawatten und überall ist von Digitalisierung die Rede. Im Mai 2019 wird Zetsche sein Vorstandsmandat und damit die Führung des Stuttgarter Automobilkonzerns Daimler aufgeben. Damit bleibt Zeit genug für die sogenannte Cooling-off-Periode. Diese zweijährige Karenzzeit muss eingehalten werden, bevor der Aufsichtsrat Zetsche als Nachfolger für den bisherigen Vorsitzenden Manfred Bischoff vorschlagen kann. 2021 könnte er dann als neuer Chef des Aufsichtsrates die von ihm angestoßenen Modernisierungsmaßnahmen weiterverfolgen und kontrollieren.

Daimler steht vor einer großen Umwälzung

Im Juli hatten Vorstand und Aufsichtsrat tiefgreifende Umstrukturierungspläne des Konzerns abgesegnet. Aus den bisher fünf Geschäftssparten sollen bis 2020 drei rechtlich selbstständige Einheiten entstehen. In der Mercedes-Benz AG werden künftig die Geschäfte mit Vans und Autos gebündelt, Lastwagen und Busse werden zur Daimler Truck AG zusammengefasst und als dritte Sparte wird die Daimler Mobility AG die Finanz- und Mobildienstleistungen des Konzerns unter neuem Namen bündeln.

Konzernführung in der Kritik

Doch am gleichen Tag war nicht nur von Modernisierung die Rede, der Dax-Konzern hatte auch eine eher unerfreuliche Halbjahresbilanz vorgelegen müssen. Im zweiten Quartal musste Daimler ein Minus von 30 Prozent zum Vorjahr hinnehmen. Anleger und Analysten klagen über die schlechte Führung des Konzerns - der wiederum beklagt die Mehrkosten, die dem schwäbischen Automobilhersteller aufgrund des Handelsstreites zwischen den USA und China entstanden seien.

Der Thronfolger stand schon bereit

Jetzt soll ein neuer und frischer Führungsstil in den Vorstand ziehen. Wie der Stuttgarter Konzern bekannt gab, wird Ola Källennius Nachfolger von Zetsche als Vorstandsvorsitzender und Leiter der PKW-Tochter Mercedes Benz. Der 49- Jährige Betriebswirt begann 1993 als High Potential in der internationalen Nachwuchsgruppe seine Daimler Karriere. Seither durchlief er alle nötigen Etappen innerhalb des Daimler Kosmos: von der Werksleitung in den USA, über die Leitung eines Formel-1-Motoren-Werks in England, bis hin zur Geschäftsführung der Mercedes-AMG. Seit 2015 ist er Vertriebsvorstand, 2017 übernahm er die Leitung des Forschungsbereiches.

Schwede statt Schnauzer

An der Spitze des Konzerns wird ab dem kommenden Jahr also der 1,95 Meter große Schwede stehen. Der Schnauzbart geht, die typisch schwedische "Duz-Kultur" zieht in den Vorstand. Der dreifache Vater gilt als locker, als rhetorisch versiertes Verkaufstalent. Källenius will keine Autos, sondern ein Lebensgefühl verkaufen. Die Zahlen werden zeigen, ob ihm das gelingen wird.