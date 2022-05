Zeitungsverleger fordern finanzielle Unterstützung

Sechsmal pro Woche, bei Wind und Wetter, immer am frühen Morgen: 18.000 Zusteller und Zustellerinnen sind alleine in Bayern unterwegs, um von Montag bis Samstag die Zeitungen auszutragen und direkt in die Briefkästen der Abonnenten zu verteilen.

Nach Jahrzehnten stößt das System laut dem Verband der Bayerischen Zeitungsverleger (VBZV) allerdings an seine Grenzen. Neben den stark steigenden Preisen für Papier, Gas und Sprit sowie den sinkenden Auflagen treibt die geplante Erhöhung des Mindestlohns den Zeitungsverlegern Sorgenfalten auf die Stirn. Denn: Allein dadurch würden im Herbst die Logistikkosten der Verlage in Deutschland um 220 Millionen Euro pro Jahr steigen.

Lokalzeitungen in Bayern: Wie viele sind es und wem gehören sie?

Verbandsvorsitzender: Zeitung transportiert Demokratie

„Der dritte Versuch einer Presseförderung muss sitzen, um unser System einer flächendeckenden Zustellung zu sichern“, forderte Andreas Scherer, erster Vorsitzender des VBZV, deshalb bei der Jahrestagung am Montag in Oberstdorf. Ansonsten drohe in Bayern ein Flickenteppich der Zeitungsversorgung - gerade in den ländlichen Gebieten.

Dort sei die gedruckte Zeitung aber besonders wichtig. „Vor allem für die ältere Generation und mit Blick auf die leider immer noch unterentwickelte Breitbandversorgung“, so Scherer. Zeitung transportiere Demokratie und sichere Information, Bildung, Teilhabe sowie den gesellschaftlichen Diskurs. Das müsse in jeden Winkel Bayerns gebracht werden können: „Das sollte uns die Sache, gerade im Zeitalter von Hate Speech und Fake News, buchstäblich wert sein“, sagte der Vorsitzende der Zeitungsverleger.

Damit die flächendeckende Zustellung der Zeitungen weiterhin gewährleistet werden kann, unterstrich Scherer die Notwendigkeit einer Presseförderung. Zwei Anläufe die finanzielle Förderung für Zeitungsverleger einzuführen, wie sie in anderen Ländern bereits üblich sei, seien bereits gescheitert. Die Verleger setzen jetzt auf die Ampel-Parteien. Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, Fördermöglichkeiten „für die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen“ prüfen zu wollen.

Digitale Angebote sind teuer für kleine Verlage

Gerade angesichts des schrecklichen Krieges in der Ukraine werde für alle deutlich, wie wichtig freie Presse sei: Um diese Informationsfreiheit zu sichern, müsse die Arbeit der Presse politisch und wirtschaftlich abgesichert werden. Es genüge nicht, die Pressefreiheit im Grundgesetz zu garantieren, so die Zeitungsverleger.

Eine weitere Folge von sinkenden Auflagen und steigenden Produktionskosten ist, dass große Verlagsgruppen kleinere Verlagshäuser übernehmen, beziehungsweise, dass es zu verlagsübergreifenden Zusammenschlüssen kommt. Für Scherer eine Konsequenz der digitalen Transformation, in der die Zeitungsverleger gerade stecken. Im BR-Interview betonte er, dass vor allem kleinere Verlage den Umbau von reinen Printangeboten zu digitalen Angeboten im Internet vor große finanzielle Herausforderungen stellt, die manchmal auch nicht zu stemmen seien.

Mit Google und Facebook noch viel zu verhandeln

Sorgen, dass diese Zusammenschlüsse die Medienvielfalt in Bayern beeinträchtigen könnten, machte sich der Vorsitzende des bayerischen Verlegerverbandes aber nicht: „Wir haben in Bayern nach wie vor eine Vielzahl von eigenständigen Mantelredaktionen und Verlagen, die frei arbeiten können.“

Die digitale Transformation der Verlage schreite gut voran. Hilfe bekämen die Zeitungsmacher auch durch das europäische Leistungsschutzrecht, das Veröffentlichungen von Presseverlegern schützt und sie finanziell an den Werbeeinnahmen der Internetplattformen wie Google, Facebook und Co. beteiligt. Trotzdem gebe es mit den Internetgiganten noch jede Menge zu verhandeln, so Scherer.