Zeit statt Geld - ein Modell macht Schule

Weniger arbeiten als bisher – das ist laut einer neuen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin der Wunsch jedes zweiten Beschäftigten. Im Schnitt würden sie gern ihre Arbeitszeit um vier Stunden verkürzen. Das liefe dann auf die 35-Stunden-Woche hinaus. Die gilt in einigen, aber bei weitem nicht in allen Branchen.

Beschäftigte wollen bei Arbeitszeit selbstbestimmter sein

Die Gewerkschaften haben den Trend aufgegriffen. Laut DGB-Index "Gute Arbeit" stellen sich viele mehr selbstbestimmte Zeiten vor, um zum Beispiel Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Doch die Arbeits- oder Tarifverträge lassen das nur selten zu. Als eine der ersten hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft das Thema vor zwei Jahren aufgegriffen.

Tarifverträge regeln Wahlmodelle

2,6 Prozent oder weniger arbeiten: Der neue Abschluss bei der Bahn sieht vor, dass sich die Mitarbeiter bei der zweiten Erhöhung entscheiden können. Umgesetzt werden darf das dann 2021. Dieses Modell stieß schon beim letzten Abschluss auf großes Interesse. 56 Prozent der Bahnmitarbeiter entschieden sich damals für sechs zusätzliche Urlaubstage, gut 41 Prozent für mehr Geld, der Rest wählte eine Stunde weniger arbeiten in der Woche. Das Ergebnis überraschte auch den Konzern.

Bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi zuletzt ein ähnliches Modell durchgesetzt. Ein Teil der ausgehandelten Lohnerhöhung kann in freie Zeit zur Entlastung umgesetzt werden. Und auch die IG Metall griff in der letzten Tarifrunde das Thema Arbeitszeit auf. Ein Teil der jährlichen Einmalzahlung kann 2019 in acht freie Tage umgewandelt werden. Die Wahl haben Eltern, Pflegende oder Schichtarbeiter. Laut einer ersten Umfrage entschieden sich vor allem Schichtarbeiter für dieses Modell. Und in der Chemieindustrie vereinbarten Gewerkschaft und Arbeitgeber, den Beschäftigten künftig mehr Zeitsouveränität einzuräumen. Modelle sollen entwickelt werden.

Personalabteilungen haben Probleme

Wenn Mitarbeiter sich für Zeit statt Geld entscheiden, dann muss irgendjemand ja das weniger an Arbeitsleistung ausgleichen. Beliebt sind die Wahlmodelle darum auf Arbeitgeberseite nicht unbedingt. Die Bahn zum Beispiel findet jetzt schon in vielen Bereichen kaum neues Personal. Nehmen sich die jetzt schon Beschäftigten zusätzlich freie Tage, dann spart der Konzern sich zwar das Einkommensplus. Er muss für die ausfallenden Stunden aber eine Ersatzkraft finden – was bei sechs freien Tagen ein Problem ist. Für einen Teilzeitjob ist das zu wenig. Nicht selten bedeutet die Regelung für den Rest der Belegschaft am Ende Überstunden. Um Zeit bei der Personalsuche zu haben, gilt das Wahlmodell der Bahn erst ab 2021.

In der Metallbranche wurde vereinbart, dass der Betriebsrat gemeinsam mit dem Unternehmen nach Lösungen sucht, wie die acht freien Tage aufgefangen werden können. Das entscheidet mit darüber, wie viele Anträge auf zusätzliche freie Tage bewilligt werden. Allerdings: Einen Verzicht auf ein Lohnplus muss der Mitarbeiter sich am Ende auch leisten können.