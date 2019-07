Zehn Kaufinteressenten für insolventen Fernseh-Hersteller Loewe

Für den insolventen Fernseh-Hersteller Loewe aus Kronach gibt es inzwischen mehr als zehn Kaufinteressenten aus dem In- und Ausland. In der vergangenen Woche hätte es bereits die ersten Werksbesichtigungen gegeben, teilte das Unternehmen mit. Die Interessensbekundungen müssten nun geprüft werden. Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Rüdiger Weiß ist optimistisch, dass schnell ein Investor gefunden werde, der die Vermögenswerte, den Geschäftsbetrieb und die Marke Loewe weiter nutzen werde. Damit deutet sich ein Neustart für das oberfränkische Traditionsunternehmen an.

Verkaufsprozess der Premiummarke Loewe

Nachdem das Insolvenzverfahren am 1. Juli offiziell eröffnet wurde, hat der Insolvenzberater den internationalen Verkaufsprozess eingeleitet und die Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) aus Frankfurt damit betraut. PwC will in den nächsten Tagen eine breite internationale Marktansprache durchführen. "Investoren haben in der aktuellen Situation die einmalige Chance, den Geschäftsbetrieb von Loewe neu auszurichten und dabei die exzellente Marktpositionierung und Premiummarke zu nutzen", wird Loewe-Geschäftsführer Ralf Vogt zitiert. Ein Investor würde keine Verbindlichkeiten aus der Unternehmenshistorie übernehmen, heißt es weiter. Die Marke Loewe ist derzeit an den Hauptgläubiger Riverrock verpfändet. Was mit den 460 Mitarbeitern und dem Standort Kronach passiert, ist bislang nicht bekannt. Bis auf 50 Mitarbeiter sind derzeit alle freigestellt.

Produktionsorte: Asien, Osteuropa oder doch Kronach?

Die Produktion steht seit einigen Tagen still. Es gibt die Befürchtung, dass ein Großkonzern aus dem Ausland Loewe kaufen und die Produktion nach Osteuropa oder China verlagern könnte. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach ist bereits in Gesprächen mit Bund, Freistaat und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über mögliche Fördergelder für künftige Investoren. Wenn ein Investor ein schlüssiges Konzept für den Standort Kronach vorlege und Arbeitsplätze in der Region erhalte, würden Zuschüsse winken, sagte er zum Bayerischen Rundfunk. "Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und KfW haben sich schon bereit erklärt, Fördergespräche mit Investoren zu führen. Es kommt jetzt auf das Verhandlungsgeschick des Insolvenzverwalters an", so Michelbach. In welcher Größenordnung die finanzielle Unterstützung liegen könnte, ist noch nicht bekannt.

Die zweite Krise für den Fernseh-Hersteller

Der Insolvenzverwalter und der Loewe-Betriebsrat wollen bis Mitte Juli einen Sozialplan für die Belegschaft aushandeln. Loewe hatte zum 1. Juli Insolvenz angemeldet. Hintergrund ist, dass das Geschäft mit hochwertigen Fernsehern schlecht läuft. Um schwarze Zahlen schreiben zu können, müsste Loewe 180 Millionen Euro Umsatz pro Jahr machen. 2018 waren es aber nur etwa 120 Millionen. Im Jahr 2013 war der Hersteller von hochwertigen Fernsehgeräten schon einmal insolvent gewesen, hatte die Krise aber überstanden.