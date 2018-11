Zalando macht erstmals wieder Verluste

Bei Zalando drängt sich angesichts wiederholter Gewinnwarnungen und rückläufiger Umsätze ein schlimmer Verdacht auf. Das Berliner Online-Kaufhaus könnte seinen ursprünglichen Reiz verloren haben. Im schnell drehenden Internet-Geschäft sind entweder viele Kunden von Zalando inzwischen zu anderen Anbietern abgewandert, oder sie geben im Netz schlicht weniger Geld aus. Beides spricht für fehlende Kaufanreize.

Niedrigstes Wachstum seit der Gründung

Die Zahlen werden von Quartal zu Quartal immer eindeutiger. So ging das Wachstum inzwischen deutlich zurück auf den niedrigsten Stand seit der Gründung. Wie andere in der Modebranche schob Zalando die sinkenden Verkäufe im Sommer auf das ausnehmend gute Wetter. Die Kunden hätten deshalb weniger Lust gehabt auf Shopping. Doch gerade online wäre das mit dem Smartphone fast überall und jederzeit möglich gewesen. Es scheint doch eher am fehlenden Interesse zu liegen. Bei Zalando betrug der bereinigte Verlust zuletzt 39,9 Millionen Euro, nach einem Überschuss von 0,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor.