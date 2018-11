26.11.2018, 06:05 Uhr

Zahlreiche Real-Supermärkte werden bestreikt

Der Metro-Konzern will die Supermarktkette Real verkaufen. Auch deshalb ruft die Gewerkschaft Verdi heute bundesweit zu Streiks auf. In Bayern sind Filialen in Würzburg, Hallstadt, Passau, Nürnberg und in der Oberpfalz betroffen.