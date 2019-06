Zahlen ohne Bargeld - Geldtransporter unter Druck

Wenn die meisten Kunden an der Kasse nur noch ihr Mobiltelefon zücken, statt in den Geldbeutel zu greifen, dann lohnt sich eine Fahrt mit dem Geldtransporter irgendwann nicht mehr. So weit ist die Branche zwar noch nicht betroffen, aber selbst die großen Unternehmen bekommen den Trend weg vom Bargeld inzwischen zu spüren, so der Verband heute bei der Hauptversammlung in Leipzig.

Einzelhandel macht etwa die Hälfte der Geldtransporte aus

Dem Branchenverband gehören 33 Betriebe an, die Bargeldtransporte anbieten. Sie decken rund 90 Prozent des Marktvolumens ab. Ihr Geld verdienen sie etwa zur Hälfte damit, den Einzelhandel mit frischem Bargeld zu versorgen und die Einnahmen mindestens einmal am Tag abzuholen.

Banken sind der zweiter großer Kunde

Der andere große Kunde sind die Banken. Deren Geldautomaten bestücken sie meist nicht selber mit Scheinen, sondern lassen sie von speziellen Dienstleistern auffüllen. In eigenen Cash-Centern der Wert-Branche wird das Geld noch einmal nachgezählt, sortiert oder zu einer Vertretung der Bundesbank gebracht und zwar in gepanzerten Fahrzeugen und von bewaffnetem Personal.

Weniger Aufträge durch Filialschließungen

Doch seitdem viele Banken das Filialnetz ausdünnen, gibt es auch hier weniger für Transporteure zu verdienen. Ausgeglichen werden konnte das zum Teil durch ein Zusatzgeschäft im Einzelhandel. Einige Einzelhändler bieten ihren Kunden ja an, sich nicht nur mit Butter und Brot, sondern auch mit Bargeld zu versorgen. Das muss erst einmal angeliefert werden.

Ausgleich durch Wartung von Geldautomaten und Bargeldauszahlung im Einzelhandel

Der ein oder andere Dienstleister kümmert sich inzwischen nicht mehr nur um genügend Scheine in den Bankomaten, er wartet sie auch. Doch ob das reicht, den Trend zum Bezahlen per APP aufzufangen? Der Branchenverband geht noch davon aus, dass die Deutschen lange am Bargeld festhalten werden.