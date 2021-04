Zahl der Privatinsolvenzen in Bayern deutlich gestiegen

Die Zahl der Privatinsolvenzen in Bayern ist im Februar deutlich angestiegen. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Fürth wurden im Februar 821 Verbraucherinsolvenzen angemeldet. Das ist im Vergleich zum Januar ein Anstieg um zwei Drittel (plus 67,2 Prozent). Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr hat sich die Zahl der Privatinsolvenzen fast verdoppelt (plus 93,2 Prozent).

Bundesgesetz zur Restschuldenbefreiung als Ursache

Laut Landesamt steigt die Zahl seit mehreren Monaten kontinuierlich an. Als möglichen Grund nannten die Statistiker ein Bundesgesetz zur Restschuldenbefreiung, das seit vergangenen Oktober gilt. Statt nach sechs Jahren können private Schuldner jetzt bereits nach drei Jahren die Befreiung von ihren Restschulden beantragen. Viele Insolvenzverfahren wurden vermutlich bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zurückgehalten, so das Landesamt für Statistik.

Weniger Unternehmensinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen bleibt dagegen auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau. Im Februar wurden laut Landesamt 156 Verfahren angemeldet, ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereits im März vor einem Jahr wurde vom Gesetzgeber die Insolvenzantragsflicht für Unternehmen ausgesetzt, um die Folgen der Corona-Pandemie besser zu bewältigen. Seitdem seien die Unternehmensinsolvenzen im Vorjahresvergleich stetig zurückgegangen, so das Landesamt für Statistik.