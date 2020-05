01.05.2020, 08:35 Uhr

Zahl der Krankschreibungen steigt offenbar stark an

In der Corona-Krise ist die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland offenbar stark angestiegen. Das meldet die "Augsburger Allgemeine" und berichtet von einem Plus von 43 Prozent und zwei Millionen Krankmeldungen.