Zahl der Arbeitslosen in Bayern weiter unter 200.000

Weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

Der Vorjahresvergleich zeige jedoch, "dass Bayerns Arbeitsmarkt weiterhin in sehr guter Verfassung ist", bewertet der Vizechef der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Klaus Beier, die heute veröffentlichten Zahlen. Vor einem Jahr, im November 2017, waren noch 208.504 Menschen ohne Job gewesen.

Rückgang der Unterbeschäftigung

Auch die Zahl der Unterbeschäftigung ging im Jahresvergleich zurück und beträgt bayernweit aktuell 286.857. Darin enthalten sind Menschen, die krank sind oder sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Sprach- oder Weiterbildungskursen befinden.

Stadt-Land-Gefälle

Die Arbeitslosenquote in der Stadt Schweinfurt liegt mit 5,5 Prozent im bayerischen Vergleich am höchsten, gefolgt von Hof mit 5,2 und Nürnberg mit 5,1 Prozent. Dagegen sank sie im Landkreis Eichstätt noch einmal auf jetzt 1,1 Prozent. Hinter diesem Spitzenreiter gibt es 21 weitere Landkreise mit einer Quote unter 2 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit spricht von einem Stadt-Land-Gefälle, das das frühere Nord-Süd-Gefälle weitgehend abgelöst habe.

Regionale Unterschiede

Die Oberpfalz hat die geringste Arbeitslosenquote mit 2,3 Prozent, gefolgt von Niederbayern und Schwaben (jeweils 2,5 Prozent), Oberbayern und Unterfranken (je 2,6 Prozent) und Oberfranken (3,0 Prozent). Schlusslicht ist Mittelfranken mit einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent.