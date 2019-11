Zahl der Arbeitslosen in Bayern leicht gesunken

Inoffizielle Arbeitslosenzahl deutlich höher

Neben der offiziellen Arbeitslosenzahl weist die Bundesagentur auch die sogenannte Unterbeschäftigung aus. Diese umfasst auch die Zahl der Menschen, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden oder im Moment krank sind. Die Zahl der Unterbeschäftigung liegt in Bayern im November bei 292.424. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Unterbeschäftigung stärker gestiegen als die Zahl der Arbeitslosen (plus 1,8 Prozent gegenüber 1,1 Prozent).