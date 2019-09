Zahl der Arbeitslosen in Bayern im Jahresvergleich gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im September um 9.713 gesunken. Aktuell sind 209.469 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 2,8 Prozent. Vor einem Monat lag die Quote um 0,1 Prozentpunkte höher bei 2,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen (plus 2.464), auf die Quote hatte dies aber keine Auswirkungen. Sie bleibt im Vergleich zum September 2018 konstant.

Schüler und Studierende profitieren vom Arbeitsmarkt

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart bezeichnet den leichten Rückgang als jahreszeitlich üblich: "Viele ehemalige Schüler und Studierende treten im September eine Ausbildung oder eine Beschäftigung an und melden sich aus der Arbeitslosigkeit ab", so Holtzwart. Das wird durch die aktuellen Zahlen untermauert, denn in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit um 5.231 Menschen bzw. 18,3 Prozent deutlich zurückgegangen.

Flaute in der Automobilindustrie – Zuwachs bei Unterbeschäftigung

Trotz der "hervorragenden Quote von 2,8 Prozent" sieht Holtzwart einen Trend, den es genau zu beobachten gilt. Denn mittlerweile liegt die Arbeitslosigkeit zum dritten Mal in Folge leicht über dem Niveau des Vorjahres und Holtzwart geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Die Ursache seien vor allem Entlassungen in der Metallindustrie und im Verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in der Automobil-Zulieferindustrie. So gebe es einen erhöhten Zugang aus der Erwerbstätigkeit in die Arbeitslosigkeit. Umgekehrt sei der Abgang von der Arbeitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit unverändert.

Einen deutlicheren Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr gibt es bei der Unterbeschäftigung, die auch Personen erfasst, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden oder im Moment krank sind. Hier ist die Zahl im Vergleich zum September 2018 um 4.511 Menschen bzw. 1,6 Prozent gestiegen.