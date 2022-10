Wunsiedler Unternehmen Dronco insolvent: 200 Jobs in Gefahr

Der Schleifmittel-Hersteller Dronco hat zu Beginn der Woche vorläufige Insolvenz angemeldet. Die 200 betroffenen Mitarbeiter sind heute bei einer Betriebsversammlung über diesen Schritt informiert worden, so Sebastian Netzel von den Insolvenzverwaltern Brinkmann und Partner im Gespräch mit BR24.

Folgen des Ukraine-Kriegs führen zu Insolvenz

Der Betrieb werde zunächst unter Aufsicht des Insolvenzverwalters weitergeführt, alle Mitarbeiter erhalten in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld, so Netzel weiter. Gründe für die Firmenpleite sei unter anderem der Rückgang der Umsatzerlöse durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, heißt es von den Insolvenzverwaltern.

Während in der Coronakrise durch den Heimwerker-Boom die Auftragslage mehr als gut war, sei nun deutlich zu spüren, dass die Menschen sparen und wenig kaufen, so Netzel weiter. Gleichzeitig haben sich die Rohstoff- und Energiepreise drastisch erhöht.

Dronco will Investor finden

Das Ziel sei nun, das Unternehmen für den Markt attraktiver zu machen und einen Investor zu finden. Dronco zählt sich selbst zu den Top fünf der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Schleifmittelherstellung. Die in Wunsiedel produzierten Schleifscheiben, Trenn-, und Schruppscheiben werden nach eigenen Angaben in 120 Länder exportiert. Dronco produziert auch Diamantwerkzeuge, keramischen Schleifmittel und technischen Bürsten.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum. Seit dem Jahr 2015 ist Dronco ein Tochterunternehmen der Osborn GmbH. Osborn gilt als weltweit führend in den Bereichen Oberflächenbearbeitung und Veredelung von Oberflächen.