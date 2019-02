Würzburger Wirtschaftsweiser Bofinger scheidet aus Amt aus

Am 1. März endet Peter Bofingers Engagement als einer der fünf Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Bofingers Nachfolger in dem Gremium wird der Berliner Volkswirtschaftler Achim Truger. Peter Bofinger wurde 2004 durch die Gewerkschaften zum Wirtschaftsweisen berufen.

Wissenschaftler mit Einfluss in der Wirtschaft

Der gebürtige Pforzheimer Peter Bofinger gilt als einer der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler der Bundesrepublik. Er ist ein vehementer Verfechter der Eurowährung, dessen Wirtschaftlichkeit und Nutzen er in den 1990er Jahren der damaligen Bundesregierung, Parteien und politischen Kreisen nahe gebracht hatte.

Peter Bofinger: "Vertrauen in staatliche Koordinierung"

Unter den fünf Wirtschaftsweisen hat Bofinger oft eine Minderheitenrolle eingenommen. In vielen der Gutachten, die das Gremium zu erstellen hatte, vertrat Bofinger abweichende Positionen.

"Da ist der Grundunterschied zwischen meinen Kollegen und mir, dass die doch sehr viel mehr Vertrauen in den Markt haben. Ich habe mehr Vertrauen in die staatliche Koordinierungsfunktion." Peter Bofinger, scheidender Wirtschaftsweiser

Verfechter der Eurowährung

1997 gründete Bofinger die "Initiative für den Euro". Ihm ging es dabei um den Nutzen für die Volkswirtschaft. Damit gab er dem Euro als einer der ersten eine wirtschaftswissenschaftliche Grundlage. Der damalige Kanzler Helmut Kohl hatte die politische Idee zum Euro. Ihm fehlten aber noch der wirtschaftstheoretische Hintergrund. Kohl lud Bofinger zum Vortrag, und die CDU bekam die wirtschaftlichen Argumente für das politische Vorhaben geliefert.

Soziale Marktwirtschaft als Basis

Bofinger sieht sich auf dem Boden der Sozialen Marktwirtschaft, namentlich von Ludwig Erhard, "weil er ein Grundprinzip verdeutlicht hat, nämlich den Wohlstand für alle." Das klinge zwar nach einem "Gutmenschen", aber dieses Prinzip sei zentral für eine marktwirtschaftliche Ordnung, so Bofinger. Die Nachfrage und Entwicklung des Marktes hänge von der Masse ab. Der Staat habe die Aufgabe, Finanzströme so zu kanalisieren, so dass bei allen etwas ankomme.

Mehrheit der Bevölkerung nicht abhängen

Diesem sozialen Prinzip völlig entgegengestellt sei das derzeitige US-Amerikanische. In den USA habe die Globalisierung nur einige Kreise bedient, so der 64-Jährige. Die Masse der Bevölkerung sei dagegen vom wirtschaftlichen Ertrag abgehängt worden. Kurzfristig könne Donald Trump mit einer Abschottung für Stimmen werben. Langfristig werde das den Wohlstand aber mindern, glaubt der Würzburger Wirtschaftswissenschaftler.

Seit 1992 Universitätsprofessor in Würzburg

Peter Bofinger wurde am 18. September 1954 in Pforzheim geboren. Von 1973 an studierte an der Universität des Saarlands mit dem Abschluss zum Diplom-Volkswirt. 1984 wurde er promoviert. Sechs Jahre später habilitierte er sich an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Saarbrücken. 1991 und 1992 hatte er die Vertretung des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, Geld und Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg inne. Seit August 1992 ist er ordentlicher Professor an diesem Lehrstuhl.