Würzburger Uni-Projekt: Betrug in Firmen aufdecken

Nicht immer arbeiten Beschäftigte so, dass es dem Arbeitgeber nützt. Immer wieder werden unredliches Verhalten oder sogar Betrug bekannt.

Betrügereien in Firmen bisher kaum zu entdecken

Die Entwickler des DeepScan-Systems aus der Wirtschaftsinformatik und der Informatik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) schildern diesen Fall:

Ein Mitarbeiter einer Reparaturabteilung untersucht einen Kühlschrank, der von einem Kunden zurückgeschickt wird. Er erkennt, dass das Gerät mit wenigen Handgriffen gerichtet werden kann. Trotzdem gibt er ins IT-System seiner Firma "Nicht reparierbar" ein. Dann wird der Schrank aber nicht entsorgt, sondern vom Mitarbeiter hergerichtet und privat verkauft. Das klappt, weil es in der Firma keine Kontrollmechanismen gibt, um dieses Fehlverhalten zu erkennen.

Hier könnte DeepScan in Zukunft auffallen, dass der Kühlschrank nicht ins Recycling gegeben wurde, oder dass ein als defekt angegebenes Teil die Qualitätskontrolle vorher ohne Probleme durchlaufen hatte. Letztlich soll die selbst lernende Software DeepScan sehen, welche Abläufe in den Datenbanken eines Unternehmens normal sind und Abweichungen davon prompt melden. In einem Verkaufssystem könnten das zum Beispiel auch ungewöhnliche hohe Rabatt-Eintragungen sein.

Redliche Beschäftigte müssten keine Nachteile befürchten, betont Projektmitarbeiter Kevin Fuchs: "Sie werden nicht laufend überwacht." Und manche Unregelmäßigkeiten, ergänzt seine Teamkollegin Anna Fuchs, entstehen ja nicht mit böser Absicht, sondern aus Versehen. Dann wäre es gut, wenn das IT-System den Mitarbeiter direkt fragt: "Möchten Sie das jetzt wirklich tun?"

Partner aus der Wirtschaft gesucht

Die Entwickler wollen ihre Software jetzt gern im wirklichen Leben testen. Als Dankeschön darf sie ein halbes Jahr lang lizenzfrei genutzt werden. Außerdem erhalten die beteiligten Unternehmen Einblick in die Studienergebnisse.