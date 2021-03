Würzburger Kühlspezialist Va-Q-tec mit guter Jahresbilanz

Ein wichtiger Grund für die guten Zahlen für 2020 bei Va-Q-tec waren laut Unternehmen der Verkauf von Thermoboxen und der Transport von Covid-19-Testkits und –Impfstoffen. Temperaturen von bis zu minus 80 Grad kann die Firma in ihren Boxen mit Hilfe von Trockeneis über Tage ohne Energiezufuhr konstant halten. Finanzielle Einbußen in Bereichen wie dem Transport von klinischen Proben habe das Unternehmen damit ausgleichen können.

Umsatz und Gewinn gestiegen

Das bislang erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte dokumentierte das Unternehmen in seiner Jahresbilanz für 2020 mit eindrucksvollen Zahlen. So stieg etwa der Umsatz um 12 Prozent auf gut 72 Millionen Euro. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine weitere Umsatzsteigerung auf dann 90 bis 100 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) stieg nach Unternehmensangaben von 9,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 12,2 Millionen Euro im Jahr 2020.

"Thermoskanne in Plattenform" bald auch für Klimaschutz

Mit den selbst entwickelten Paneelen und Containern werde Va-Q-tec weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, glaubt Unternehmensmitgründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Kuhn. Er bezeichnet die von ihm gemeinsam mit einem anderen Physiker entwickelten Vakuum-Kühlelemente gerne als „Thermoskanne in Plattenform“. Langfristig sieht er seine Firma damit „in einer ausgezeichneten Position, um beim Megatrend Klimaschutz durch thermische Energieeffizienz zu profitieren.

Dämmplatten auch für Industrie, Gebäude und Lebensmitteltransport

Va-Q-tec mit seinem Hauptsitz in Würzburg wurde 2001 als sogenanntes Spin-Off der Universität Würzburg gegründet. Seit 2016 ist das Unternehmen mit seinen rund 500 Mitarbeitern in den beiden Werken in Würzburg und im thüringischen Kölleda an der Börse notiert. Der Kurs der Aktie konnte zum Impfstart im vergangenen November um rund 100 Prozent zulegen, sank danach aber wieder deutlich ab. Die Kühlpaneele des Würzburger Unternehmens werden nicht nur im medizinischen Bereich verwendet, sondern unter anderem in der Lebensmittelbranche, in der Industrie und bei der Gebäudedämmung.