"Workers` Memorial Day" - Gedenken an tote Bauarbeiter

"Workers` Memorial Day": Mit einer Schweigeminute um 12 Uhr ist an Beschäftigte gedacht worden, die am Arbeitsplatz erkrankt oder tödlich verunglückt sind. Diese weltweite Tradition wurde 2011 vom Deutschen Gewerkschaftsbund und der IG Bauen-Agrar-Umwelt auch bei uns aufgenommen.

"Der Toten gedenken, für die Lebenden kämpfen"

99.380 Arbeitsunfälle gab es im vergangenen Jahr auf deutschen Baustellen, 74 davon endeten tödlich. Laut der Gewerkschaft IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt) hatten fast 8.300 Beschäftigte Unfälle auf dem Weg zur Arbeit, 22 starben dabei. Um diesen Menschen zu gedenken, gibt es den "Worker‘s Memorial Day", der 1984 zum ersten Mal in Kanada für verunglückte Angestellte im öffentlichen Dienst stattfand. Die Industriegewerkschaft (IG BAU) hatte in diesem Jahr dazu eine zentrale Gedenkveranstaltung im Klinikum der Berufsgenossenschaften in Duisburg.

Bereits am Vorabend organisierte in München das Erzbistum einen Gottesdienst an der Baustelle Donnersberger Brücke. Mit großem Engagement sei es der Bauwirtschaft in den vergangenen Jahren gelungen, die Zahl der Unfälle und Erkrankungen zu senken und die Beteiligten für konsequenten Arbeitsschutz zu sensibilisieren, so der Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU, Bernhard Arenz. Trotzdem gebe es noch viel zu tun, gerade beim vorbeugenden Handeln.

Gewerkschaften fordern mehr Schutz für Arbeiter

Die Gewerkschaften und Berufsgenossenschaften wie die IG BAU nehmen den Gedenktag in diesem Jahr zum Anlass, "unsichtbare Gefahren sichtbar" zu machen. Als besonders gefährlich erweist sich für Bauarbeiter nach wie vor der Umgang mit krebserregendem Staub von Asbest, das bis in die 1970er Jahre im großem Umfang als Brandschutz verbaut wurde. Immer noch seien in Millionen Häusern und Wohnungen asbesthaltige Stoffe verbaut, warnen die Arbeitnehmervertreter, ob in Fliesenklebern, Spachtelmassen oder in Putzen. Bei Um- und Ausbauten oder energetischen Modernisierungen können dann Asbestfasern zu Tage treten. Oft werde das Asbestrisiko bei der Sanierung von Gebäuden unterschätzt - einem im Zuge des Klimawandels aktuellen Thema. Asbest setzt sich im Körper fest. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Risiken, durch den Umgang mit Gefahrstoffen, Absturzgefahren oder ergonomisch belastende Arbeiten.

IG BAU für Prävention und Kontrollen

Wichtig wären nach Auffassung der Baugewerkschaft auch mehr Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und von Mindestlöhnen. Dafür sollte es in Deutschland ähnlich wie in Frankreich und Spanien eine Arbeitskontrolle aus einer Hand geben, welche die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Sozialvorschriften überwacht. Ein Grundübel auf deutschen Baustellen sei, dass die Kontrollen so selten seien. Den Behörden stehen nur wenige Mitarbeiter dafür zur Verfügung. Daneben setzt die IG BAU auf die Schulung und Beratung von Aufsichtspersonen vor Ort. Dazu gibt es zum Beispiel jetzt das E-Learning-Programm "Grundkenntnisse Asbest" oder die Web-App "Asbest in Gebäuden".