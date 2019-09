Wohnwagen-Boom in Deutschland: Das sind die Gründe für den Trend

Nach oben hin sind übrigens keine Grenzen gesetzt, einige Wohnmobile sind so groß, dass ein Kleinwagen ins Heck passt. Die kosten dann meist so viel wie ein schönes Einfamilienhaus. Dennoch scheint die Zeit, in der beim Campen Verzicht geübt wurde, vorüber. Viele Kunden ordern ihr Wohnmobil mit zahlreichen Extras, so Liebscher. Kunden wollen mittlerweile "eine Klimaanlage, eine Solar- oder Satellitenanlage". Das zeige, dass "da eben schon der Wunsch besteht, die Ausstattung komplett zu haben."

"Gut investiertes Geld", sagen Camper

Zurück in Andechs heißt es, die Investition in ein Wohnmobil würde sich auf jeden Fall lohnen. Camper Hubert Resch genießt das Gefühl, sich "gschwind ins Auto zu sitzen und dann Freitagabend irgendwo an einem See, auf einer Wiese oder an einem Kloster zu sein und dann kann ich wirklich abschalten - das ist die Freiheit, die wohl ein bisschen Geld kostet, aber wohl unbezahlbar ist".