Wohnungspreise dürften weiter steigen

Mit einem Preisanstieg um ein Zehntel lagen deutsche Metropolregionen im letzten Jahr europaweit an der Spitze. So kosten die meisten Eigentumswohnungen in München inzwischen mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter. Da es in Frankfurt und Stuttgart nur gut die Hälfte davon ist, warnte die Bundesbank im Fall von München vor einer Preisblase.

Banken und Makler prognostizieren weiteren Preisanstieg

Die Schweizer Großbank UBS hat sogar einen "Blasen-Report" 2018 erstellt, in dem viele deutsche Städte vorkommen. Sie sieht aber zugleich noch Potential nach oben. Der Anstieg solle im laufenden nicht mehr so stark ausfallen, aber auf jeden Fall weitergehen, heißt es bei Banken und Maklern.

Nur Zinswende könnte könnte Aufwärtstrend stoppen

Sie halten fallende Preise erst bei deutlich höheren Zinsen in ein bis zwei Jahren für möglich. Denn mit der Zinswende will die Europäische Zentralbank sich Zeit lassen. Aktuell übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. Es gibt wesentlich mehr Kaufinteressenten als verfügbare Wohnungen. Häufig finden die Interessenten aber einfach nichts Passendes.