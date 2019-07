Wohnungsnot: Was potentielle Mieter ertragen müssen

Solche Angebote sind kein Einzelfall. Auch auf unseren Aufruf haben sich mehrere Frauen und Männer gemeldet, denen ähnliches passiert ist. In Julias Fall ist so eine Anfrage strafbar, denn Julia ist noch minderjährig - und die potenziellen Vermieter wussten das.

Grundsätzlich sind solche Anfragen aber nicht per se illegal.

"Nur wenn dieser Deal schriftlich in einem Mietvertrag festgehalten wurde, könnte man im Nachhinein wegen Sittenwidrigkeit dagegen vorgehen.“ Anja Franz, Rechtsberaterin Mieterverein München

"Kind kommt nicht in die Wohnung"

Viele User haben uns allerdings noch von einem ganz anderen "Problem“ bei der Wohnungssuche berichtet: ihre eigenen Kinder. So schreibt Marina, dass man ihr am Telefon gesagt hätte: "Tiere wären okay, aber ein Kind kommt nicht in die Wohnung.“ Und Jenny Oltof schreibt: "Als Alleinerziehende hat man auf dem Markt in München und Umgebung keine Chance mehr eine zu bekommen.“ Meist würde sie gar nicht erst zur Besichtigung eingeladen.