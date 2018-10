Wohnungsnot in Bayern: Was wollen die Parteien dagegen tun?

Rosenheim, 70 Kilometer südlich von München, ist mit rund 63.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Oberbayern. Die Wirtschaft brummt. Es herrscht fast Vollbeschäftigung. Aber auch: akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Grundstückspreise haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Mieten schießen in die Höhe. Es gibt zu wenig Bauland.

Wohnungsnot: Eines der wichtigsten Themen im Landtagswahlkampf

Rosenheim tut vor allem etwas im sozialen Wohnungsbau, aber auf dem freien Markt wird Wohnen immer teurer. Für alle. Die Wohnungsnot in Bayern - sie trifft nicht nur München. Und sie ist eines der wichtigsten Themen im Landtagswahlkampf geworden. "Bauen" - heißt die Devise. Da sind sich alle einig. Doch worin unterscheiden sich die Konzepte der Parteien?

CSU will Hausbauer fördern

Die CSU will Hausbauer fördern, vor allem Familien. Sie legt beim Bundes-Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind und Jahr nochmal 300 Euro pro Kind drauf: macht nach zehn Jahren für eine vierköpfige Familie 30.000 Euro. Dazu kommt noch die bayerische Eigenheimzulage von 10.000 Euro. Insgesamt also 40.000 Euro. Im sozialen Wohnungsbau soll die neu gegründete staatliche Baugesellschaft "BayernHeim" in den nächsten sieben Jahren 10.000 bezahlbare Wohnungen im Freistaat bauen.

Grüne: Sozialen Wohnungsbau stärker und barrierefreier machen

Die Grünen wollen statt Zuschüssen für Hausbauer den sozialen Wohnungsbau mit einer Milliarde Euro pro Jahr fördern. Für den Bau von Miet- und Studentenwohnungen, die energetische Modernisierung und einen barrierefreien Umbau.

SPD: Den Staat mehr in die Pflicht nehmen

Die SPD in Bayern fordert mehr sozialen Wohnungsbau durch den Staat als die CSU: 5.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Und das in den nächsten fünf Jahren. Macht insgesamt 25.000 bezahlbare Wohnungen. Außerdem will die SPD, dass in Zukunft auch die Landkreise bauen können. Bislang ist das im Freistaat laut Verfassung Aufgabe der Kommunen.

Die Linke: Privatisierung öffentlicher Grundstücke verbieten

Ginge es nach der Partei Die Linke in Bayern, müssten vom Freistaat sogar 40.000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden. "Die Linke" fordert zudem ein Verbot der Privatisierung öffentlicher Grundstücke. Und wie die SPD eine Verlängerung der Mietpreisbindung.

Freie Wähler: Familien-Freibetrag und Steueranreize

Tatsächlich hat die CSU bei staatlichen Sozialwohnungen bereits eine Verlängerung der Mietpreisbindung auf 40 Jahre beschlossen. Um mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen, müsste sich aber auch das Steuerrecht ändern, meinen die Freien Wähler in Bayern. Konkret wollen sie einen Grunderwerbssteuer-Freibetrag für Familien sowie mehr Möglichkeiten der Abschreibung für Hausbauer. Und Steuerfreiheit für Landwirte, die Grund und Boden verkaufen.

AfD: Deutsche bevorzugen, weniger Vorschriften

Ginge es nach der AfD, sollten Deutsche bei der Vergabe von Sozialwohnungen bevorzugt werden. Die Partei möchte - wie alle anderen auch - kommunale Bauträger und Genossenschaften stärken. Und sie fordert die Reduzierung von Bauvorschriften, um den Wohnungsbau zu vereinfachen.

FDP: Mietpreisbremse außer Kraft setzen, Bürokratie reduzieren

Weniger Bürokratie beim Bauen - das ist auch das Ziel der FDP. Sie will weniger Vorschriften und schnellere Genehmigungsverfahren. Die Mietpreisbremse würde die FDP außer Kraft setzen, um die Rechte der Eigentümer zu stärken. Außerdem die Grunderwerbssteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie abschaffen.

Bezahlbare Miete für Normalverdiener - nicht nur in München rar

Und was tut sich in Rosenheim? In der Lena-Christ-Straße hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft vom Freistaat Bayern ein Grundstück erworben und kann nun 200 neue Sozialwohnungen bauen. Das Gebäude aus den 50er Jahren wird demnächst abgerissen. Der Bedarf ist hoch. Dieses Jahr gab es 300 Anträge, aber nur 20 Bewerber waren erfolgreich.

Bis bezahlbare Eigenheime oder Mieten für Normalverdiener wieder überall in Bayern möglich werden, dürfte es noch ein weiter Weg sein.