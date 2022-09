Kfz-Versicherung je nach Wohnort bis zu 260 Euro teurer

412 Zulassungsbezirke hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Deutschland angeschaut. Im bayerischen Vergleich verursachen Autofahrer und -fahrerinnen aus Augsburg und München besonders viele und teure Unfälle. Jetzt hat der Verband die Regionalklassen neu sortiert.

Mehr als zwei Millionen Autobesitzer betroffen

Für mehr als zwei Millionen Autobesitzer in 33 bayerischen Bezirken ändern sich dadurch die Risikobewertungen in der Haftpflicht. Das bedeutet: Sind in dem Bezirk, in dem ein Fahrzeughalter gemeldet ist, mehr oder weniger Kfz-Schäden registriert, wird der Beitrag höher oder niedriger. Der Wohnort ist also ein entscheidender Faktor für die Berechnung der Beitragshöhe.

Bis zu 54 Prozent Preisunterschied bei gleichen Bedingungen

Dabei kann es zu immensen Preisunterschieden kommen. Bei identischen Versicherungsmerkmalen kann eine Versicherung an einem Ort mit hoher Risikoeinschätzung bis zu 260,64 Euro mehr kosten als an einem Ort mit geringerer. Entscheidend ist dabei die Postleitzahl. Ändert die sich im Verlauf eines Straßenzugs, müssen Autobesitzer stellenweise unterschiedliche Beiträge zahlen, obwohl sie in derselben Straße leben. Das zeigen Beispielberechnungen von Check24 auf Basis der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft veröffentlichten Regionalklassen.

Bayern schneidet im bundesweiten Vergleich schlecht ab

Im bundesweiten Vergleich kommt Bayern nicht besonders gut weg. Mehr und teure Schäden und demzufolge hohe Regionalkassen gibt es laut dem GDV besonders in Großstädten und in Teilen Bayerns. Nur Berlin und Offenbach sind noch schlimmer dran. Sie sind in der schlechtesten Haftpflicht-Regionalkasse 12. In der Regionalklasse 11 sind in Bayern Augsburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, München, Nürnberg und Schwabach. In der Klasse 10 sind Altötting, Amberg, Bayreuth, Fürth, Hof, Kempten, Landshut, Miesbach, Passau, Schweinfurt und Straubing.

Sonderkündigungsrecht bei gestiegenem Versicherungsbeitrag

Falls ein Fahrzeughalter aufgrund der Umstufung in eine höhere Regionalklasse einen höheren Versicherungsbeitrag zahlen soll, hat er ein Sonderkündigungsrecht gegenüber der Versicherung. Wer eine neue Rechnung mit höheren Beitragsforderungen erhält, darf die Versicherung innerhalb von vier Wochen kündigen oder zu einer anderen wechseln.