Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert geht an die Börse

Der niederbayerische Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert will an die Börse gehen. Neben den Aktien aus dem Bestand derzeitiger Aktionäre will das Unternehmen auch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten, wie Knaus Tabbert am Dienstag in Jandelsbrunn mitteilte.

20 Millionen Euro Erlös erwartet

Mit der Kapitalerhöhung will das Unternehmen rund 20 Millionen Euro erlösen, die unter anderem in den Ausbau der Produktion investiert werden sollen. Geplant ist eine Börsennotierung im Prime Standard an der Frankfurter Börse. Nach dem Börsengang soll der Streubesitz bei ungefähr 50 Prozent liegen.

3.000 Mitarbeiter in Deutschland und Ungarn

Die Knaus Tabbert AG gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Produzenten von Freizeitfahrzeugen in Europa. Am Firmensitz in Jandelsbrunn und in den drei Zweigwerken im oberfränkischen Schlüsselfeld, in Hessen und in Ungarn arbeiten rund 3.000 Mitarbeiter.

Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen knapp 26.000 Camping- und Reisemobile. Dabei erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 780 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 64 Millionen Euro.