Wohnimmobilien: Preise steigen immer weiter

Wer in den eigenen vier Wänden wohnen will, muss auch in Bayern immer tiefer in die Tasche greifen. Die höchsten Preissteigerungen gab es dabei in den großen Städten. Mehr zu Preisen und Trends gab heute das Marktforschungsinstitut IVD-Süd bekannt.

