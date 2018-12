Wohnen ist in Rosenheim und Landshut besonders teuer

Für ein Haus oder eine Wohnung im oberbayerischen Rosenheim musste ein Käufer im Durchschnitt 4.290 Euro pro Quadratmeter bezahlen, im niederbayerischen Landshut waren es immer noch 3.950 Euro. Damit zählen die beiden Mittelstädte - also Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern - zu den teuersten in Deutschland. Nur in Konstanz am Bodensee waren die Angebotspreise von Januar bis September dieses Jahres noch höher – so die Berechnungen des Anbieter-Portals Immowelt.

Attraktive Städte, knapper Wohnraum

Offenbar ziehen die Hochschulen in Rosenheim und Landshut immer mehr Menschen an, daneben pendeln viele zur Arbeit oder zum Ausbildungsplatz nach München. So wird der Wohnraum in den beiden Kommunen immer begehrter und knapper, die Preise ziehen an. Die Mieten liegen bei rund zehn Euro pro Quadratmeter.

Mittelstädte im Osten am günstigsten

Im deutschlandweiten Ranking fällt auf, dass größtenteils Städte aus Bayern und Baden-Württemberg an der Spitze liegen, lediglich Bad Homburg in Hessen zählt zu den Top Ten. Günstig sind die Immobilienpreise vor allem im Osten Deutschlands, in der sächsischen Stadt Plauen kostet der Quadratmeter mit 490 Euro am wenigsten.