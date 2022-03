Woche der Ausbildung: Zu wenige Bewerberinnen und Bewerber

Man könne stolz, zufrieden und dankbar sein, dass die Unternehmen trotz Corona-Pandemie weiter sehr an Ausbildung interessiert seien, so Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU). Sie würden damit jungen Menschen die Chance auf ein erfolgreiches Berufsleben eröffnen. Aufgrund der guten Konjunktur und des Fachkräftemangels möchten viele Unternehmen sogar noch sehr viel mehr ausbilden. Händeringend suchen sie Bewerberinnen und Bewerber. Aber das Angebot ist nicht entsprechend vorhanden.

Motto: "Mehr Ausbildung wagen"

Das Motto der diesjährigen Aktionswoche lautet deshalb: "Mehr Ausbildung wagen!" Um den hohen Bedarf zu decken, müssten etwa auch schwächere Jugendliche, ohne geradlinigen Lebensweg, Chancen auf einen Ausbildungsplatz bekommen. Oft würden in ihnen Talente und Potentiale schlummern, die in der Zeit der Ausbildung geweckt werden könnten. Jeder wachse an seinen Aufgaben, so Bayerns Arbeitsministerin. Deshalb sei auch das bereits bestehende Programm "fit for work" so wichtig. Damit würde Betrieben geholfen, die – auf den ersten Blick – weniger geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu unterstützen.

Demographischer Wandel: Sinkende Schülerzahlen

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sinkt die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zurzeit vor allem, weil es immer weniger Schulabsolventen gibt. Das ist dem demographischen Wandel geschuldet. Außerdem gebe es unter Jugendlichen eine starke Tendenz, in weiterführenden Schulen zu bleiben, um zu studieren. Und das trotz hervorragender Ausbildungschancen. Statistisch kämen in Bayern auf jeden Auszubildenden 1,8 offene Stellen. Laut Bundesagentur für Arbeit eine exzellente Situation für Bewerberinnen und Bewerber. Aber ein Problem für die Betriebe, die dringend mehr gut ausgebildetes Personal benötigen.

Chance: Berufsabschluss auf Teilzeit

Um mehr Bewerber zu gewinnen, wirbt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit auch für das Projekt "Berufsabschluss in Teilzeit". Früher habe man einen besonderen Grund angeben müssen, um eine Teilzeit-Berufsausbildung zu machen. Diese Voraussetzung ist schon seit zwei Jahren nicht mehr nötig. Das hat sich aber nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit noch nicht genug herumgesprochen. Junge Mütter oder Väter könnten bei verlängerter Ausbildungszeit mit Hilfe der Teilzeitausbildung Familie und Beruf viel leichter in Einklang bringen. Auch für Geflüchtete oder Zuwanderer, die nebenher einen Deutschkurs besuchen, sei das eine gute Chance.