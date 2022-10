Wo ist mein Koffer? Verwirrung um Gepäck-Tracker bei Lufthansa

Sie sind in etwa so groß wie eine zwei-Euro-Münze. Mobile Ortungs-Assistenten, die man zum Beispiel in den Koffer legt. Zu den Bestsellern gehört der AirTag von Apple, es gibt inzwischen aber zahlreiche ähnliche Produkte von Wettbewerbern.

In diesem Sommer, in dem europaweit viel Fluggepäck liegenblieb waren sie bei Passagieren sehr beliebt. Denn über eine App konnten Reisende ihre Koffer auch dann noch lokalisieren, wenn die Fluggesellschaften augenscheinlich selbst nicht wussten, wohin das Gepäck verschwunden war. Im Prinzip sind solche Tracker kleine Sender, die sich zum Beispiel über Bluetooth mit anderen Geräten verbinden und so ihre Position feststellen und an die Besitzer übermitteln.

Lufthansa stellt klar: Ortungs-Assistenten keine Gefahr für die Sicherheit

Bei der Lufthansa glaubte man darin vor einigen Tagen aber ein Sicherheitsrisiko erkannt zu haben. Denn nach internationalen Vorschriften dürfen keine aktiven Elektronikgeräte ins Gepäck. Ein entsprechender Post der Social-Media-Abteilung der Airline sorgte gerade unter Vielfliegern für Aufregung. Nach einigem Hin und Her gab es nun die Kehrtwende. In Absprache mit den Behörden erklärte die Lufthansa, AirTags und Co. dürfen doch ins Gepäck. Begründung: Batterie und Sendeleistung seien so klein, dass von ihnen keinerlei Gefahr für die Sicherheit an Bord ausgehe.