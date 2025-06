Wo in Europa Urlaub günstiger ist als in Deutschland

Der Urlaub ist in vielen Ländern im Süden und Osten Europas deutlich günstiger als in Deutschland. Am niedrigsten war das Preisniveau für Gaststättenbesuche und Hotelaufenthalte im März 2025 mit satten -52 Prozent im Vergleich zu Deutschland in Albanien und Nordmazedonien, gefolgt von Bulgarien (-51 Prozent), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt [externer Link]. Restaurant- und Hoteldienstleistungen kosteten somit dort nur halb so viel wie in Deutschland.

Auch viele beliebte Urlaubsklassiker preiswerter als Deutschland

Besonders günstig war es für Reisende aus Deutschland auch in Montenegro (-42 Prozent), Portugal (-35 Prozent), der Türkei (-31 Prozent) und Malta (-30 Prozent). Auch in anderen südlichen Urlaubsländern wie Spanien (-25 Prozent), Griechenland (-22 Prozent), Zypern (-21 Prozent) und Kroatien (-14 Prozent) zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Restaurantbesuche und Hotelaufenthalte weniger als hierzulande. Am höchsten unter den südeuropäischen Urlaubsländern war das Preisniveau in Italien, jedoch waren Restaurant- und Hoteldienstleistungen dort immer noch 6 Prozent günstiger als in Deutschland.