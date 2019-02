Wo in Bayern der Luxus wohnt

Wenig überraschend ist, dass München im Bereich der Immobilienpreise unangefochten den Spitzenplatz belegt. Aber auch in Frankfurt am Main und Stuttgart muss man für das schmucke Eigenheim etwas tiefer in die Tasche greifen als im Rest der Republik. München hat demnach mit 6.789 Euro pro Quadratmeter die höchsten Immobilienpreise, gefolgt von Frankfurt am Main (4.500 Euro) und Hamburg (4.212 Euro).

Bundesweit teuerste Immobilie in Augsburg

Allerdings befindet sich die teuerste Immobilie nicht in den großen Metropolen, sondern in Augsburg - es ist ein Schloss. Zu dem imposanten Schloss gehören zahlreiche Nebengebäude und mehr als 400 Hektar Grundbesitz. Das Schloss, dessen Wurzeln bis in das 14. Jahrhundert zurück reichen, war auch bereits im Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis, heißt es auf der Seite des Anbieters. Stolzer Preis: 62,5 Millionen Euro. Die meisten Luxusläden wiederum findet man nach der Eurojackpot-Liste in München.

Hamburg hat die meisten Luxuskarossen

Die meisten Luxusautos sind auf Hamburgs Straßen unterwegs. Nach einer Übersicht von Eurojackpot findet man in der Hansestadt den größten Anteil an Oberklasseautos, Sportwagen und Pkws von Edelmarken. Statistiken zufolge gehören in Hamburg 4,2 Prozent aller zugelassenen Autos dem Luxus-Segment an.