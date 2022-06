Teurer Sommerurlaub: Wo in Spanien die Preise steigen

Nach zwei Jahren Pandemie, in denen Reisen gar nicht oder nur unter Auflagen möglich war, wollen heuer wieder viele in den Urlaub. Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation lassen auch in Spanien die Preise steigen, und zwar ordentlich.

Die Inflation liegt bei rund acht Prozent und man spürt sie fast überall. In manchen Supermärkten hat man den Eindruck, die Zahlen auf den elektronischen Preisschildern würden von Tag zu Tag hochspringen – egal, ob bei Gemüse, Wein oder Bier.

Das trifft natürlich auch Touristen, egal ob als Selbstversorger oder im Restaurant. Händler und Gastronomie geben die Preissteigerungen zum großen Teil weiter - und schlagen unter Umständen noch was extra drauf, besonders in touristischen Regionen.

Die meisten Touristen in Spanien kommen aus Deutschland

Denn zur Preissteigerung wegen der Inflation kommt die wieder gestiegene Nachfrage: nach zwei Jahren Pandemie wird es in diesem Jahr in Spanien wieder richtig voll, hat Tourismusministerin Reyes Maroto vor ein paar Wochen mit Zahlen belegt.

Im April 2022 reisten mehr als sechs Millionen internationale Touristen nach Spanien, meldet das Spanische Statistikamt. Die meisten waren Deutsche, nämlich fast eine Millionen. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) war Spanien im Jahr 2021 das drittbeliebteste Urlaubsziel der Deutschen.

Mallorca: Negative Folgen des blühenden Tourismus

Dass wieder mehr Touristen nach Spanien kommen, hat für manche Urlaubsregionen wie den Balearen auch negative Folgen. Somit sei der Sauftourismus um den Ballermann auf Mallorca nach Einschätzung von Unternehmern derzeit noch schlimmer als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Manche Urlauber kämen gegen 10.00 Uhr morgens in den Hotels an und um 14.00 Uhr könnten sie schon nicht mehr gehen, sagt Juan Miguel Ferrer, Geschäftsführer einer Initiative für mehr Qualität an der Playa de Palma.

Die Urlauber buchten in der Regel zehn Tage im Voraus und blieben im Durchschnitt drei oder vier Nächte. Pro Tag würden sie nur 30 bis 40 Euro ausgeben, davon das meiste für Alkohol, klagte Ferrer. Touristen feierten noch um 4.00 Uhr morgens. Zum Teil würden volltrunkene Urlauber von ihren Freunden einfach auf der Straße liegen gelassen. "Wir betrachten die Saison bereits als verloren, was die Kontrolle der Exzesse angeht", sagte Ferrer in einem Zeitungsinterview.

Preissteigerungen bei Hotels bis zu 50 Prozent

Den Sauftouristen auf Mallorca scheint es nichts auszumachen, dass auch die Hotelpreise in diesem Jahr gestiegen sind und zwar um 15 bis 50 Prozent. Kommen ein beliebter Termin, Ort oder ein berühmtes Spektakel dazu, gehen die Preise richtig ab: beim Stiertreiben in Pamplona zahlt man leicht das Fünffache der normalen Übernachtungspreise.

Nicht nur im Großen, auch im Kleinen geht es an den Geldbeutel. Zwei Kugeln Eis in der Waffel war in Spanien noch nie billig. Heute muss man damit rechnen, fast vier Euro los zu sein oder es wird mit der Portion getrickst. Für 3,60 erhalten Kunden dann eine normalgroße und eine kleine Kugel Eis.

Auch der Eintritt in Museen hat sich verteuert. Das berühmte Reina-Sofia-Museum in Madrid zu besuchen, kostet jetzt zum Beispiel zwölf anstatt zehn Euro im vergangenen Jahr.