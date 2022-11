WM-Sponsoren: Großkonzerne und das schlechte Katar-Image

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit ihrer "One-Love"-Armbinde in der Promi-Loge neben FIFA-Chef Gianni Infantino beim Deutschland-Spiel gegen Japan für Aufsehen gesorgt. Zuvor hatte die Nationalelf mit einer stummen Geste reagiert und sich auf dem Mannschaftsfoto den Mund zugehalten. Das war gegen das Verbot der FIFA gerichtet, die Binde zu tragen, die für Vielfalt steht. Großkonzerne, die die Weltmeisterschaft sponsern halten sich dagegen mit Reaktionen zurück. Bislang hat nur ein einziger Sponsor vorzeitig den Vertrag mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) beendet.

Rewe will nicht mit Katar und Fifa in Verbindung gebracht werden

Die Einzelhandelskette Rewe verkündete das Aus des Sponsoring-Vertrags. Die beliebten WM-Sammelhefte werden ab sofort verschenkt, die Erlöse gespendet. "Wir stehen ein für Diversität – und auch Fußball ist Diversität. Die skandalöse Haltung der Fifa ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel", so Rewe-Chef Lionel Souque.

Bei Rewe gab es zur Fifa-WM in Katar einige Sonderaktionen. Aus diesen ist der Konzern jetzt vorzeitig ausgestiegen. Es geht darum, dass Spieler die "One-Love"-Armbinde nicht tragen dürfen und um die Worte von FIFA-Präsident Infantino auf seiner Pressekonferenz, auf der er den westlichen Ländern moralische Überheblichkeit gegenüber Katar vorwarf.

Produkte von Unternehmen eng an Werte gekoppelt

Das Ziel eines Unternehmens ist ein klarer Markenkern, um die Produkte so gut wie möglich zu verkaufen. Christian Chlupsa, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der FOM Hochschule in München, Marketing-Experte und Verhaltensökonomie beobachtet, dass sich Unternehmen deshalb ungern weit aus dem Fenster lehnen, wenn es um die Positionierung zu gesellschaftlichen Fragen geht. Es sei denn, die Werte entsprechen besonders dem Image des Produkts.

Laut dem Marketing-Experten Christian Chlupsa haben viele Unternehmen aus der Sportartikel- und Automobilbranche eine Hoffnung: Der Fußballsport soll mit den positiv besetzten Werten wie Kampfgeist, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz auf die Produkte abfärben. Das könnte auch den Image-Schaden durch Katar überwiegen.

Doch in Deutschland erreichen die TV-Spots der Sponsoren bereits deutlich weniger Menschen: Knapp zehn Millionen Zuschauer haben hierzulande beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan eingeschaltet. 2018 waren es beim ersten Spiel gegen Mexiko 26 Millionen. Der Ökonom befürchtet deshalb weniger einen Image-Schaden für einzelne Unternehmen, sondern für den gesamten Fußball hierzulande.

Erstaunlich wenig Sponsoring im Supermarkt und beim Discounter

Verglichen mit anderen großen Fußballfesten, wie sie Europa- und Weltmeisterschaften immer wieder darstellen, gab es diesmal sehr wenig Sponsoring in Form von Merchandising auf bekannten Produkten und Marken, zumindest in Deutschland. Chipstüten, Nutella-Gläser, Grillwürstchen oder Bierflaschen mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen und WM-Aufkleber sind diesmal weitgehend Fehlanzeige.

Als neutrale Begründung dafür wird der für uns hier so ungünstige Zeitpunkt im Winter genannt, zu dem die WM erstmals stattfindet: ungeeignet für Public Viewing, Grill- und Straßenfeste oder gar ein "Sommermärchen". Bei Ferrero Deutschland fand man für die Nutella-Gläser und Hanuta-Sammelbilder diesmal eine nüchterne Lösung: für jeden Kauf ihrer Produkte während der WM bekommen Kunden Treuepunkte.

Forderungen nach Katar-Boykott an Sponsoren bereits vor der WM

Dass es diesmal schwierig wird mit positiven Werbebotschaften von der Fußball-Weltmeisterschaft fanden Marktforscher schon im Vorfeld heraus. Markus Voeth, Wirtschaftsprofessor an der Universität Hohenheim, führte dazu repräsentative Umfragen durch. Demnach hätten viele Deutsche schon den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Katar für "völlig überflüssig" gehalten, bei dem es allerdings auch um mögliche Erdgas-Lieferungen ging.

Rund die Hälfte der Deutschen forderte demnach von Sponsoren und Politikern einen WM-Boykott.

So kann es kaum verwundern, dass der 1. FC Köln sich stolz zum Bruch seines Hauptsponsors Rewe mit dem Deutschen Fußballbund äußerte. DFB-Sponsor Adidas sieht das anders und betont die gute Zusammenarbeit, die es auch beim Frauen-Fußball gebe oder in den vielen Amateurvereinen, wo der Sport viel leisten könne.

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte ein Adidas-Sprecher, man werde die Partnerschaft mit dem DFB nicht beenden. Der Konzern stehe in engem Austausch mit dem jahrzehntelangen Partner DFB und setze auf den gemeinsamen Dialog. "Wir sind davon überzeugt, dass Sport offen für alle sein muss. Wir unterstützen unsere Spieler*innen und Teams, wenn sie sich für positiven Wandel einsetzen. Sport bietet wichtigen Themen eine Bühne. Es ist unerlässlich, die Diskussion fortzuführen."

Bevorstehende EM 2024: Sponsoren wollen dabei sein

Für die Sponsoren zählt aber vor allem eines: Nämlich die bevorstehende EM 2024 in Deutschland und nicht so sehr die WM in Katar. Die anstehende Europameisterschaft im übernächsten Jahr verspricht wieder das zu werden, was Werbetreibende sich unter einem wirklich großen Fußballfest vorstellen.

Für Sponsoren und andere Werbetreibende in Sachen Fußball hätte ein Ausstieg aus Katar bedeutet, dass sie möglicherweise in zwei Jahren in Deutschland nicht mehr dabei sind, weil der DFB sich schnell andere Partner gesucht hätte. Dieses Risiko einzugehen, hat sich nur Rewe geleistet. Wobei der Handelsriese dabei bis auf ein paar Merchandising-Produkte nicht viel zu verlieren hatte. Für Adidas, die Telekom, VW oder Coca-Cola sieht das ganz anders aus. Sie haben sich langfristig zum Teil sogar über Jahrzehnte an den Fußball und den DFB gebunden und können nur hoffen, dass die aktuelle Image-Krise möglichst schnell wieder vorbeigeht.