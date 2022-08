Zwei neue Mitglieder: Wirtschaftsweise wieder komplett

Die Besetzung des Sachverständigenrates war schon immer eine diffizile Angelegenheit. Drei der Wirtschaftsweisen beruft in der Regel die Bundesregierung und je einen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Da gibt es regelmäßig Gerangel, weil es immer einen gibt, dem die Ansichten der Kandidatin oder des Kandidaten nicht genehm sind. So war zum Beispiel der Düsseldorfer Professor Jens Südemkum lange im Gespräch, da er aber Mitglied der SPD ist, hat sich die FDP gegen ihn gesträubt.

Lange Suche nach geeigneten Experten für Wirtschaftsweise

So lange aber hat es noch nie gedauert, Ersatz für ausscheidende Experten zu finden. Es hing vor allem an der Bundesregierung, die sich nicht einigen konnte. Und, wie man so hört, haben auch viele der Top-Ökonomen abgewinkt. Zu viel Arbeit, zu viel Streit. Zwei aber trauen sich den Job jetzt zu.

Martin Werding – Spezialgebiet Sozialpolitik

Schon länger in den Startlöchern steht Martin Werding, Professor an der Ruhr-Universität in Bochum für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen. Er wird von den Arbeitgebern in den Sachverständigenrat geschickt. Mit seinen Schwerpunkten ist er sicherlich ein wichtiger Ratgeber.

Nicht umsonst haben ihn die Arbeitgeber ausgesucht. Denn Martin Werding spricht sich schon lange für eine Reform der Rentenversicherung aus und betont dabei auch immer wieder, dass die Beiträge nicht zu sehr steigen sollten.

Ulrike Malmendier – Spezialgebiet Inflation

Die andere Kandidatin ist eine kleine Überraschung. Ulrike Malmendier ist Professorin in Berkley, also in den USA. Es ist eher selten, dass Wirtschaftsweise im Ausland arbeiten. Aber auch sie passt hervorragend in den Sachverständigenrat, denn sie gehört zu den Forscherinnen, die sich wieder mehr auf Daten und Umfragen stützen und weniger auf theoretische Modelle. Und sie erforscht dabei zum Beispiel das Verhalten der Menschen in der Inflation. Ein Thema, das alle derzeit stark belastet.

Wirtschafsweise damit wieder vollständig

Die anderen Mitglieder des Sachverständigenrates werden froh sein, dass sie wieder vollständig sind. Denn für das wichtigste wirtschaftspolitische Beratergremium der Bundesregierung wird die Zeit langsam knapp. Im Herbst soll der Rat sein Gutachten vorlegen, das in der Regel sehr umfangreich ist. Das muss in den nächsten Wochen erarbeitet werden.

Frauenpower im Sachverständigenrat

Mit der Berufung Ulrike Malmendiers sind übrigens erstmals die Frauen im Sachverständigenrat in der Mehrheit. Mit Monika Schnitzer und Veronika Grimm sind sie zu dritt. Die Herren, Martin Werding und Achim Truger, vervollständigen den Rat der Wirtschaftsweisen.

Wer dann von ihnen den Vorsitz und die Sprecherrolle übernimmt, das werden die fünf untereinander ausmachen – auch hier gab es in den letzten Monaten Unstimmigkeiten.