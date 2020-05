Wirtschaftsweise Schnitzer wettert gegen Kaufprämien

Der Ärger über die Forderung der Autoindustrie nach Kaufprämien ist der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer anzuhören. Sie hält die Forderung der Hersteller für erstaunlich. Die Autoindustrie habe genug Geld – und das trotz Dieselskandal. Von jedem Bürger werde erwartet, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das sollte auch für die Autoindustrie gelten.

Trotzdem geht Schnitzer davon aus, dass Lobbygruppen einen dermaßen hohen Druck auf die Politik aufbauen, dass diese dem letztlich nachgeben und die Prämien einführen.

Abwrackprämie aus Erfahrung schlecht

Schnitzer kritisiert, schon die Abwrackprämien während der Finanzkrise vor zehn Jahren waren ineffektiv und teuer. Zudem hätten die Hersteller bis jetzt nichts dazu beigetragen, den CO2 Ausstoß insgesamt zu senken. Moderne Motoren seien durch mehr PS konterkariert worden. Wenn überhaupt sollten Zulieferer, die auf Hilfen angewiesen sind, direkt gestützt werden.

Abhängigkeit von der Autoindustrie problematisch

Die Wirtschaftswissenschaftlerin, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt, hält es für problematisch, dass Deutschland so abhängig von der Autoindustrie ist. Das Land müsste es schaffen, sich breiter aufzustellen. Kaufprämien wären hier womöglich der nächste Schritt, alte Strukturen zu zementieren.

Konjunkturprogramm für Strukturwandel

Die Ökonomin schlägt vor, mit einem breiten Konjunkturprogramm nicht nur der Wirtschaft zu helfen, sondern den strukturellen Wandel voranzutreiben. Deshalb sollte in Zukunftstechnologien investiert werden. Schnitzer hat die Sorge, dass die großen US-Technologieunternehmen ihre Marktanteile in Zukunft weiter ausbauen. Dafür brauche man aber keine Krise. Hier sei die Wirtschaft gefordert.