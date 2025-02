Wirtschaftsweise Schnitzer: Trumps Zölle sind "Terrorakt"

Sie wurden über Nacht eingeführt und dann aber auch nach zwei Tagen ausgesetzt: Die Zölle auf Einführen in die USA von Kanada und Mexiko. 25 Prozent Aufschlag. Bezahlen müssen das in erster Linie die Amerikaner. Lebensmittel wie Avocado oder Gurken aus Mexiko gleich mal ein Viertel teurer.

Die USA sind für die Automobilbranche eine der wichtigste Handelspartner Deutschlands, vor allem auch weil der Absatz in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Zudem schaffen deutsche Autobauer rund 140.000 Jobs in den USA: Das BMW-Werk in Spartanburg in South Carolina ist beispielsweise das größte BMW-Werk weltweit. VW wiederum will ein Batterie-Werk in Kanada bauen, für den E-Auto-Markt.

Autoindustrie in Sorge

Folgen hat Trumps Zollpolitik zunächst auf die deutsche Autoindustrie. Die hat nämlich Produktionsstätten in den betroffenen Ländern Kanada und Mexiko. Zwar würden den Aufschlag auf die Waren aus Kanada und Mexiko die US-Bürger zahlen, doch Lieferketten und Absatzzahlen sind gefährdet. Dementsprechend sieht Andreas Rade, Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie (VDA) das Hin und Her mit großer Sorge: "Jeden Morgen guckt man, was passiert ist".

Trump gefährde das Positive an der Globalisierung, nämlich, dass Produkte dadurch besser und günstiger geworden seien, hebt Rade hervor: "Die Autoindustrie ist ja nun Paradebeispiel dafür, dass Globalisierung positiv ist, sie hat sich dahingehend sehr effizient organisiert, mit funktionierenden Lieferketten mit Technologieaustausch und Rohstoffaustausch und sie hat auch eine Menge Beschäftigung geschaffen, auch in den USA. Jetzt kommt Trump mit sachfremden Argumenten und haut eine Art Stock in diese Speiche hinein!"

