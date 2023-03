Wirtschaftsweise rechnen doch nicht mit Rezession

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich kurzfristig leicht verbessert. Nach Einschätzung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben aber erhebliche Risiken - unter anderem wegen der Inflation.

Kleines Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent

Am Vormittag stellten die so genannten fünf Wirtschaftsweisen in Berlin ihre Konjunkturprognose vor. Sie rechnen in diesem Jahr mit einem kleinen Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent und im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. "Der inflationsbedingte Kaufkraftverlust, die schlechteren Finanzierungsbedingungen und die sich nur langsam erholende Auslandsnachfrage verhindern einen stärkeren Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr", sagt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates.

Energiekrise noch nicht ausgestanden

Ein milder Winter macht noch keinen Frühling – unter dieser Überschrift warnen die Wirtschaftsweisen davor, die Probleme auf dem Energiemarkt als gelöst zu betrachten. Zwar habe Deutschland die Krise auch dank der milden Temperaturen im Winter gut überstanden, die Energiepreise sind zuletzt sogar deutlich gesunken. Doch laut den von der Bundesregierung bestellten Sachverständigen bleiben eine Gasmangellage im kommenden Winter oder erneute Preissprünge ein Risiko für die Wirtschaftsentwicklung.

Inflation bleibt wohl weiterhin hoch

Auch die Inflation dürfte der Konjunktur länger zu schaffen machen, als lange geglaubt. Die Teuerung komme zunehmend in der Breite der Wirtschaft an, auch wenn die Energiepreise derzeit fallen. Dies wird durch höhere Preise bei anderen Produkten und Dienstleistungen mehr als wettgemacht. Und das wiederum belastet die Konsumlaune der Verbraucher. Im laufenden Jahr rechnen die Wirtschaftsweisen mit einer Teuerungsrate von 6,6 Prozent.

Eine merkliche Entspannung bei den Verbraucherpreisen ist nach Einschätzung des Gremiums erst im kommenden Jahr zu erwarten. Grund dafür ist, dass steigende Löhne und hohe Erzeugerpreise die Teuerung vorerst stützen dürften, wie Gremiumsmitglied Martin Werding sagte. Im kommenden Jahr werde die Inflation damit vermutlich dann auf 3,0 Prozent fallen.

Entspannung an den Finanzmärkten

Vergleichsweise entspannt sehen die Ökonomen die Entwicklung an den Finanzmärkten. Anders als in der großen Finanzkrise um das Jahr 2008 basierten die Schwierigkeiten einzelner Banken nicht auf weitgehend wertlosen Finanzprodukten. Der Handel zwischen den Banken und die Kreditversorgung der Wirtschaft seien nicht gefährdet.