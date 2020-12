Wirtschaftsweise: Investitionen sind wichtig in der Pandemie

Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr sieht vor, im kommenden Jahr rund 180 Milliarden Euro neue Kredite aufzunehmen. Dafür gab es von der Opposition Kritik. Die Wirtschafsweise Veronika Grimm hält die Mehrausgaben des Bundes zur Bewältigung der Corona-Krise jedoch für sinnvoll.

Wirtschaftsweise: Geld muss in die Hand genommen werden

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sprach sich Grimm angesichts der Corona-Pandemie für mehr Investitionen aus: "Es ist wichtig das Geld in die Hand zu nehmen. Der Schaden, wäre zu groß, wenn man das nicht machen würde." Deutschland sei aufgrund der bisher sehr soliden Staatsfinanzen in der Lage diese finanzpolitische Situation zu meistern, so Grimm zum Ende der Haushaltswoche.

Diskussion über Steuererhöhungen kommt zu früh

Jetzt schon über die Refinanzierung der Staatsschulden über Steuern zu reden, sei nicht angebracht: "Wir können das leisten. Wir müssen nur sehen, dass wir uns mit den jetzt ausgegeben Mitteln in eine gute Position versetzen, um aus der Krise herauszuwachsen", sagte Grimm. Die Diskussionen über Konsolidierung halte sie für verfrüht. "Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht durch eine verfrühte Debatte das Wachstum der Wirtschaft wieder einbremsen."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant für das kommende Jahr mit Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro – mehr als ein Drittel der Summe soll über neue Schulden finanziert werden.