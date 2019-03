Wirtschaftsweise halbieren Prognose

Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose scharf nach unten korrigiert. Im November hatten die Wissenschaftler noch ein Plus von 1,5 Prozent erwartet. Ein Abrutschen ins Minus schließt der Sachverständigenrat aber aus. Dafür werde der Aufschwung im Inland sorgen, für den zum Beispiel die starke Bauwirtschaft steht.

„Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft ist vorerst vorüber. Eine Rezession ist angesichts der robusten Binnenkonjunktur aber aktuell nicht zu erwarten.“ Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrats

Autoindustrie schwächelt - Grunddynamik verlangsamt

Die Korrektur ihrer Wachstumsprognose um fast die Hälfte in nur vier Monaten erklären die Wirtschaftsweisen mit dem Einbruch in der Automobilindustrie. Dort gab es zum Jahresende Ausfälle in der Produktion wegen des neuen EU-Abgastests WLTP. Diese Probleme seien zwar „vorübergehend“, aber gleichzeitig habe sich die „Grunddynamik“ der deutschen Wirtschaft verlangsamt.

Boom zu Ende - Rezession nicht in Sicht

Im vorangegangenen Exportboom stießen viele Unternehmen an die Grenze ihrer Kapazitäten. Es kam zu Engpässen bei den Arbeitskräften, viele Stellen konnten nicht besetzt werden. Die Anzahl der Erwerbstätigen dürfte laut Sachverständigenrat weiter steigen und auch die Löhne. Das stützt den privaten Verbrauch und Konsum und trägt dazu bei, dass der Aufschwung weitergeht. Weitere Impulse gehen von Bauinvestitionen und höheren Staatsausgaben aus. Vom Grundsatz her bleiben die Wirtschaftsweisen damit optimistisch und erwarten deshalb ab 2020 wieder ein deutlich höheres Wachstum um 1,7 Prozent. Dabei gehen sie davon aus, dass die weltwirtschaftlichen Risiken sich weiterhin in Grenzen halten. Dazu gehören die Handelskonflikte mit den USA, die Unsicherheiten beim Brexit und die Gefahr einer stärkeren Abschwächung der chinesischen Wirtschaft. „Eine Spirale aus protektionistischen Maßnahmen“ hätte das Potential, die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten zu lassen. Davon gehen die Wissenschaftler aber nicht aus.

Börsianer optimistischer

An der Börse gehen unterdessen die Konjunkturerwartungen für Deutschland schon wieder nach oben, auch für das laufende Jahr. Das zeigt der ZEW-Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung an, für den jeden Monat knapp 200 Börsenprofis befragt werden. Der ZEW-Index mit den Erwartungen für das nächste Halbjahr kletterte im März jetzt fast um zehn Punkte und liegt nur noch knapp im Minus mit 3,6 Punkten. Das war bereits der fünfte Monat in Folge mit einem Anstieg. Für die befragten Analysten, Anleger und Banker scheint die Konjunktur in Deutschland ihren Tiefpunkt bereits hinter sich zu haben und längst wieder Fahrt aufzunehmen.