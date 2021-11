Wirtschaftsweise Grimm: Ampel-Klimaziele "extrem ambitioniert"

Das Ziel, 80 Prozent des in Deutschland benötigten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen, sei "extrem ambitioniert", sagte die Nürnberger Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Bayern2-regionalZeit- Interview. Das Ziel sei aber erreichbar.

Bisher seien Fortschritte bei der Energiewende nicht am Geld gescheitert, sondern an den Planungs- und Genehmigungsverfahren. Die neue Bundesregierung müsse sich daran messen lassen, "ob es ihr gelingt, das Tempo so zu beschleunigen, dass wir in diesem Jahrzehnt signifikant weiterkommen."

Zum neuen Zuschnitt des Wirtschaftsministeriums sagte Grimm: "Klima, Industrie und Wirtschaft in einem Haus ist sehr zielführend, weil das Erreichen der Klimaziele entscheidend davon abhängt, ob wir unsere Wirtschaft vollumfänglich auf die Klimaneutralität ausrichten."

Den designierten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die Wirtschaftsweise für eine gute Besetzung. Er habe "Durchsetzungskraft und die Fähigkeit, auf verschiedene Akteure zu hören" und er habe "gezeigt, dass er die Menschen einbeziehen kann", was für die Energiewende wichtig sei, so die Wirtschaftsexpertin weiter.