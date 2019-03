Wirtschaftsweise erwarten deutlich weniger Wachstum

Das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft hat deutlich nachgelassen. Jetzt haben die fünf Wirtschaftsweisen ihre Prognose für das laufende Jahr entsprechend angepasst. Sie erwarten nur noch 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Probleme bei Auto- und Chemieindustrie

Als Hauptgrund nennen die Experten vorübergehende Produktionsprobleme in der Automobil- und Chemieindustrie. Gleichzeitig habe sich die Grunddynamik der deutschen Wirtschaft verlangsamt. Zum einen wird weniger exportiert, weil die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten gesunken ist. Auf der anderen Seite kommen vielen Branchen nicht mit dem Produzieren hinterher, weil sie die Kapazitätsgrenze erreicht haben. Auch der Mangel an Arbeitskräften spielt eine Rolle.

China und USA als Risikofaktoren

Darüber hinaus sehen die Wirtschaftsweisen weitere Risiken. Neben dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen nennen sie die ungelösten Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und China sowie die Gefahr einer stärker als erwarteten Wachstumsabschwächung in China.

OECD und Bundesregierung haben Prognose bereits gesenkt

Die Bundesregierung hatte ihre eigene Prognose zu Jahresbeginn auf 1,0 Prozent des BIP gesenkt. Noch weniger Wachstum als Bundesregierung und Sachverständigenrat erwartet die OECD. Die Organisation für für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht 2019 von einem Wachstum von lediglich 0,7 Prozent aus.